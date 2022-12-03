Разведка сообщила о дефиците вооружения в РФ: в ход пошли стратегические запасы 3 декабря, 14:40 РФ начала использовать стратегические запасы некоторых вооружений (Фото:gur.gov.ua)

По данным украинской разведки, РФ уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит — многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства», — отметил он.

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В течение двух месяцев Россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм и 152 мм из Беларуси.

Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры России с другими странами о поставке боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО Смерч и Ураган, где у нее дефицит.

Кроме того, продолжаются переговоры РФ с Ираном о пополнении запасов баллистических ракет. Как отметил Скибицкий, существуют проекты соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.



Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.