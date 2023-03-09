Нету даже огнетушителей. Россиянам пришлось тушить пожар в БМП землей — видео 9 марта, 10:27 У россиян не оказалось даже ведра и лопаты (Фото:Скриншот видео bayraktar_1love/Twitter)

Из-за отсутствия элементарного огнетушителя, который должен быть даже в обыкновенном автомобиле, ВС РФ приходится тушить возгорания своей бронетехники подручными средствами.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях самими захватчиками.

На нем видно, как внутри одной из российских БМП вспыхивает пожар, и россиянам не остается ничего другого, как попытаться засыпать огонь обыкновенной землей, набранной на обочине дороги.

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При этом у них не оказалось ни лопаты, ни ведра, в результате чего грунт пришлось передавать друг другу буквально из рук в руки.

Удалось ли оккупантам в итоге справиться с возгоранием таким нехитрым, и вместе с тем не особо эффективным способом, не известно.