Десантникам стоит напрячься. ВДВ РФ взяли на вооружение дроны-камикадзе «Бумеранг»

3 марта, 12:34
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Эффект бумеранга у дронов-камикадзе ВС РФ — именно то, что нужно (Фото:360tv)

Эффект бумеранга у дронов-камикадзе ВС РФ — именно то, что нужно (Фото:360tv)

Российские оккупанты взяли на вооружение беспилотники, чье название не сулит им ничего хорошего.

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«Бумеранг». Именно такое имя они решили дать дронам-камикадзе, которыми должны будут пользоваться воздушно-десантные войска РФ.

Скриншот с kp.ru
Фото: Скриншот с kp.ru

Казалось бы, такой креатив больше похож на какой-то троллинг, однако российские реалии сейчас таковы, что ожидать от ее военных хотя бы какого-то подобия адекватности не стоит.

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Знакомы ли в РФ с эффектом бумеранга, достоверно не известно, однако, если инженеры во время сборки данных дронов придерживались его принципов, десантникам стоило бы серьезно напрячься.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотники Российские военные Война России против Украины дроны-камикадзе

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