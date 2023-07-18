Впервые увидев Бандеру, россияне принимают его за Путина — видео

18 июля, 10:45
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Ненавидя Бандеру, многие россияне даже не знают, как он выглядит (Фото:Скриншот видео LaraFilinni/Twitter)

Ненавидя Бандеру, многие россияне даже не знают, как он выглядит (Фото:Скриншот видео LaraFilinni/Twitter)

Чрезмерное потребление кремлевской пропаганды со всеми ее мифами и откровенными фейками приводит к довольно интересным когнитивным искажениям в сознании россиян.

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В соцсетях появилось забавное видео с блиц-викториной специально для граждан РФ, участники которой никак не могут угадать имя человека на фотографии.

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Ирония состоит в том, что демонстрировали им портрет Степана Бандеры, который уже давно превратился для представителей так называемого «глубинного народа» в настоящий идеологический жупел, «обосновывающий» их ненависть к украинскому национализму.

Видео дня

Однако еще более интересным оказалось то, что россияне каким-то непостижимым образом умудрились принять его за своего диктатора Владимира Путина «в молодости».

При этом уверенность, с которой большинство из них называли Бандеру «Владимиром Владимировичем», просто поражает.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Россияне Степан Бандера Российская пропаганда

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