Впервые увидев Бандеру, россияне принимают его за Путина — видео 18 июля, 10:45 Ненавидя Бандеру, многие россияне даже не знают, как он выглядит (Фото:Скриншот видео LaraFilinni/Twitter)

Чрезмерное потребление кремлевской пропаганды со всеми ее мифами и откровенными фейками приводит к довольно интересным когнитивным искажениям в сознании россиян.

Читайте также: Путин похвалил Берию за его вклад в советскую науку

В соцсетях появилось забавное видео с блиц-викториной специально для граждан РФ, участники которой никак не могут угадать имя человека на фотографии.

Ирония состоит в том, что демонстрировали им портрет Степана Бандеры, который уже давно превратился для представителей так называемого «глубинного народа» в настоящий идеологический жупел, «обосновывающий» их ненависть к украинскому национализму.

Видео дня

Однако еще более интересным оказалось то, что россияне каким-то непостижимым образом умудрились принять его за своего диктатора Владимира Путина «в молодости».

При этом уверенность, с которой большинство из них называли Бандеру «Владимиром Владимировичем», просто поражает.