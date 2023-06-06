Спецназ РФ штурмовал пустой дом, чтобы «обезвредить» портреты Бандеры и Шухевича — видео 6 июня, 16:23 Предварительно, никто из россиян в результате встречи с портретом Бандеры не пострадал (Фото:Коллаж NV)

На фоне все более ухудшающейся для РФ ситуации на фронте оккупанты решили продемонстрировать хоть какие-то успехи, проведя «дерзкую спецоперацию» против «украинского подполья» на временной подконтрольной им территории Луганской области.

Соответствующее видео обнародовала в соцсетях кремлевская пропаганда.

При этом дом, который штурмовали вооруженные до зубов захватчики, оказался давно брошенным, поскольку его владелец после начала полномасштабного вторжения оттуда выехал, и единственной угрозой для них оказались висевшие в одной из комнат портреты украинских национальных героев Степана Бандеры, Романа Шухевича, Евгения Коновальца и Симона Петлюры.

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Предварительно, никто из спецназовцев в результате не пострадал.

Свое представление российские мародеры назвали «борьбой с экстремизмом», заявив, что обнаружили на месте тонны «запрещенной» литературы, хотя на самом деле речь идет лишь о нескольких исторических книгах.