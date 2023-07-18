Дешевый трюк. РФ использовала зеркала, чтобы визуально «масштабировать» производство дронов-камикадзе Ланцет — видео

18 июля, 16:23
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Из-за зеркал кажется, что готовых Ланцетов на «заводе» в разы больше, чем на самом деле (Фото:Скриншот видео Christos Ktenas/YouTube)

Из-за зеркал кажется, что готовых Ланцетов на «заводе» в разы больше, чем на самом деле (Фото:Скриншот видео Christos Ktenas/YouTube)

В связи с тем, что из-за западных санкций у РФ возник серьезный дефицит ресурсов для реального масштабирования производства своих барражирующих боеприпасов Ланцет, ее конструкторам пришлось переквалифицироваться в «иллюзионистов».

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На это обратил внимание YouTube-канал Обманутый россиянин.

В очередном сюжете одного из федеральных каналов о «достижения» РФ шла речь о решении использовать один из торговых центров, опустевших после ухода из страны западных брендов, в качестве «оружейного завода».

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А чтобы произвести впечатление на российских зрителей, пропагандисты решили показать, насколько «огромным» является данное производство, и как много дроновв-камикадзе там уже успели собрать.

При этом, если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что стенды с беспилотниками специально расставлены возле колонн с зеркалами, благодаря чему складывается впечатление, что комната, в которой их хранят, намного просторнее, а самих Ланцетов в разы больше, чем на самом деле.

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По мнению заметившего это блогера, на самом деле производство, которым хвастаются россияне, это всего лишь несколько десятков столов для сборки, которые просто катают на колесиках из одного помещений в другое, чтобы визуально увеличить размеры «завода».

«Главный конструктор не хочет случайно объяснить, что это за отражения такие странные? Нет? Не хочет? Ну, тогда я объясню. Это зеркала, которые поставили с двух сторон, чтобы маленькая комнатка выглядела, как огромный ангар. Смотрите, хорошо видно. Они даже колонны зеркалами закрыли. В этой комнате просто коридор, четыре тележки с двух сторон. Но из-за большого количества зеркал изображение отражаются, дублируя друг друга, и кажется, что это огромный склад с беспилотниками, по которому нужно ездить аж на сигвее», — поделился своими наблюдениями блогер.

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1681203385863741440
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Фейк Вооружение Беспилотники Российская пропаганда Война России против Украины дроны-камикадзе

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