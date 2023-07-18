Дешевый трюк. РФ использовала зеркала, чтобы визуально «масштабировать» производство дронов-камикадзе Ланцет — видео 18 июля, 16:23 Из-за зеркал кажется, что готовых Ланцетов на «заводе» в разы больше, чем на самом деле (Фото:Скриншот видео Christos Ktenas/YouTube)

В связи с тем, что из-за западных санкций у РФ возник серьезный дефицит ресурсов для реального масштабирования производства своих барражирующих боеприпасов Ланцет, ее конструкторам пришлось переквалифицироваться в «иллюзионистов».

На это обратил внимание YouTube-канал Обманутый россиянин.

В очередном сюжете одного из федеральных каналов о «достижения» РФ шла речь о решении использовать один из торговых центров, опустевших после ухода из страны западных брендов, в качестве «оружейного завода».

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А чтобы произвести впечатление на российских зрителей, пропагандисты решили показать, насколько «огромным» является данное производство, и как много дроновв-камикадзе там уже успели собрать.

При этом, если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что стенды с беспилотниками специально расставлены возле колонн с зеркалами, благодаря чему складывается впечатление, что комната, в которой их хранят, намного просторнее, а самих Ланцетов в разы больше, чем на самом деле.

По мнению заметившего это блогера, на самом деле производство, которым хвастаются россияне, это всего лишь несколько десятков столов для сборки, которые просто катают на колесиках из одного помещений в другое, чтобы визуально увеличить размеры «завода».

«Главный конструктор не хочет случайно объяснить, что это за отражения такие странные? Нет? Не хочет? Ну, тогда я объясню. Это зеркала, которые поставили с двух сторон, чтобы маленькая комнатка выглядела, как огромный ангар. Смотрите, хорошо видно. Они даже колонны зеркалами закрыли. В этой комнате просто коридор, четыре тележки с двух сторон. Но из-за большого количества зеркал изображение отражаются, дублируя друг друга, и кажется, что это огромный склад с беспилотниками, по которому нужно ездить аж на сигвее», — поделился своими наблюдениями блогер.