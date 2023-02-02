Из-за войны и санкций РФ потеряет возможности для экспорта оружия — британская разведка
Война и санкции взорвали роль России как надежного экспортера оружия (Фото:Генштаб)
По данным британской разведки, роль России как надежного экспортера оружия, скорее всего, будет подорвана из-за ее вторжения в Украину и международных санкций.
В сводке ведомства в Twitter говорится, что еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась.
Теперь, столкнувшись со взаимоисключающими требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет поставкам новых вооружений собственным силам в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту.
Дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО, отметили в разведке.
Кроме того, способность России оказывать услуги по поддержке имеющихся экспортных контрактов, например по обеспечению запчастями и техническому обслуживанию, вероятно, будет серьезно нарушена, по крайней мере, в течение следующих трех-пяти лет.