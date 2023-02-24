Шмыгаль показал первые танки Leopard 2, которые доставили в Украину 24 февраля, 18:35 Денис Шмыгаль и Матеуш Маравецкий на фоне танков Leopard 2 (Фото:Denys_Smyhal/Telegram)

Польша доставила в Украину первую партию обещанных танков Leopard 2. Появились фотографии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Он уточнил, что в Украину уже приехали первые четыре танка Leopard 2.

«Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые четыре танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким», — написал премьер.

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Он также рассказал, что вместе с главой польского правительства поприветствовал экипажи украинских танкистов, которые уже имеют боевой опыт.

Шмыгаль поблагодарил Польшу и всех партнеров за решительные шаги, которые приближают победу Украины.

«При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории», — резюмировал он.

Инфографика: NV

24 февраля премьер Польши объявил, что его страна доставила в Украину четыре первых танка Leopard 2.

