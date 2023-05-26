Кринж дня. Путин поблагодарил своих холуев за аплодисменты, которых не было — видео

26 мая, 19:05
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Уловив «намек», чиновники незамедлительно поспешили потешить самолюбие своего диктатора (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

Уловив «намек», чиновники незамедлительно поспешили потешить самолюбие своего диктатора (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путина настолько привык к пресмыкательству, что во время очередного сеанса видеосвязи со своими холуями поблагодарил их за аплодисменты, которых не было.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях в пятницу, 26 мая.

«Вы, конечно, хорошо знаете и без меня, но хочу еще раз… Спасибо за аплодисменты», — поблагодарил он собравшихся после того, как не дождался от них никакой реакции на свой «великолепный» спич.

Видео дня

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В свою очередь придворные лизоблюды сразу же отреагировали на поданный им сигнал, и, спохватившись, начали усердно хлопать в ладоши, пытаясь переаплодировать друг друга под самодовольную ухмылку своего хозяина, чтобы в очередной раз потешить его самолюбие.

https://twitter.com/prof_preobr/status/1662082449768103936
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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