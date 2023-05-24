«А что там с Крымом в 17 веке?». Соцсети высмеяли радость Путина, которому показали карту «без Украины»

24 мая, 14:40
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Глава КС РФ решил подлизаться к Путину, зная о его зацикленности на Украине (Фото:Скриншот/Twitter)

Глава КС РФ решил подлизаться к Путину, зная о его зацикленности на Украине (Фото:Скриншот/Twitter)

Кремлевские холуи пытаются добиться расположения своего диктатора Владимира Путина, используя в своих целях его маниакальную зацикленность на Украине.

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Одним из них оказался глава конституционного суда Валерий Зорькин, который решил потешить своего хозяина на фоне военных поражений ВС РФ, внутриполитического кризиса в стране и новостей о боевых действиях на территории Белгородской области.

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Для этого он притащил с собой копию французской карты XVII века, заявив, что на ней «нет Украины», подыгрывая таким образом бредовой теории Путина о том, что ее якобы «создал» вождь большевиков Владимир Ленин.

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С одной стороны план Зорькина сработал, в результате чего глава Кремля сразу же оживился, возбужденный столь «неоспоримым доказательством» своей правоты.

С другой же, журналисты и простые пользователи соцсетей без проблем нашли копию указанной карты, и, как оказалось, Украина на ней на самом деле была, только называлась Ukraine pays des cosaques (Украина — страна казаков).

В связи с этим и Путин, и его придворный лизоблюд подверглись жестким насмешкам и обвинениям в подтасовке исторических фактов.

https://twitter.com/KOPUCTYH/status/1661258075876257793
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/che_cat999/status/1661060365319389217
https://twitter.com/Tor2Vik/status/1661089832804728849
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Фейк Карта Украина Российская пропаганда Валерий Зорькин Война России против Украины

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