Язык тела. В соцсетях обсуждают странное поведение Путина в обществе Шойгу — видео

13 июня, 12:12
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Путину в компании Шойгу явно неуютно (Фото:Скриншот видео Biz_Ukraine_Mag/Twitter)

Путину в компании Шойгу явно неуютно (Фото:Скриншот видео Biz_Ukraine_Mag/Twitter)

В соцсетях активно обсуждают взаимоотношения российского диктатора Владимира Путина и главы минобороны Сергея Шойгу после череды провалов ВС РФ в Украине и последовавшего за этим внутриполитического кризиса.

Речь идет, в частности, об открытом конфликте министра с еще одним приближенным к Кремлю, основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

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И хотя сам Путин по поводу данной ситуации до сих пор никак не высказался, многие подметили какую-то «странную химию» между ним и Шойгу.

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Накануне, 12 июня, глава кремлевского режима посетил военный госпиталь, где раздал своему «пушечному мясу» какие-то значки.

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Однако внимание пользователей привлекла не сама церемония, а странное поведение Путина в обществе Шойгу.

На обнародованных в соцсетях кадрах можно заметить его явный дискомфорт и нежелание встречаться со своим министром взглядом.

«Язык тела между Путиным и российским министром обороны Шойгу говорит о многом. Эти двое явно не в хороших отношениях, и Путин недоволен», — отмечается в комментариях к видео.

https://twitter.com/Biz_Ukraine_Mag/status/1668320228126621698
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Сергей Шойгу Минобороны РФ Война России против Украины

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