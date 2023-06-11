Шойгу приказал всем ЧВК перейти в подчинение Минобороны: Пригожин резко отказал 11 июня, 15:23 Шойгу хочет взять под контроль все российские ЧВК (Фото:Sputnik / Sergei Fadeichev / Pool via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все «добровольческие отряды», находящиеся на фронте, должны до 1 июля заключить контракты с подконтрольным ему ведомством.

Согласно приказу, это предоставит добровольческим формированиям «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».

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«Добровольческими отрядами» российские власти называют, в частности, частные военные компании, например ЧВК Вагнер. Официально ЧВК в России запрещены.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин уже успел отказать Шойгу — он заявил, что не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны.

По словам Пригожина, ЧВК Вагнер и так согласовывает свои действия с командирами подразделений ВС РФ и является «высокоэффективной структурой». Он также в очередной раз раскритиковал Шойгу за то, что тот «не может нормально управлять военными формированиями».

Попытки Шойгу взять под свой контроль все российские ЧВК происходят на фоне его конфликта с главарем «вагнеровцев» Евгением Пригожиным.

Во время компании по оккупации Бахмута Пригожин критиковал Шойгу и военное руководство РФ за то, что они якобы не давали снаряды его бойцам.

В мае Пригожин записал видео, в котором он, стоя ни фоне тел «вагнеровцев», назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова «с*ками, жирующими в кабинетах».