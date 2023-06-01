Шебекино в огне, а Путин на своей волне. В соцсетях смеются над российским диктатором, игнорирующим бои на территории РФ
Похоже, что у Путина есть более важные заботы, чем Шебекино (Фото:NV)
Пока депутат госдумы РФ генерал Андрей Гурулев предлагает бомбить Шебекино Белгородской области, чтобы оно не досталось ВСУ, а местные жители бегут из города, записывая слезные видео с просьбой о помощи, российский диктатор Владимир Путин, похоже, пребывает в своей собственной реальности.
Вместо того чтобы обратиться к своим гражданам и хоть как-то объяснить им, что вообще происходит, он рассуждает из своего бункера о «защите детей», поздравляет участников какого-то пропагандистского фестиваля и раздает награды своим подхалимам.
При это иронично, что среди них оказался и глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который является одним из тех, кто несет непосредственную ответственность за тот хаос, панику и неразбериху, который сейчас творятся на указанных территориях.
А тем временем местные чиновники уже уничтожают документацию, опасаясь перехода города под контроль противника.
На фоне всего этого для пользователей соцсетей Путин выглядит настоящим посмещищем.
Согласно имеющейся информации, на территорию Белгородской области снова вошли проукраинские подразделения российских добровольцев, борющиеся с кремлевским режимом. Сейчас в районе Шебекино продолжаются бои, которые сопровождаются минометными и артиллеристскими обстрелами.