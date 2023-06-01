Шебекино в огне, а Путин на своей волне. В соцсетях смеются над российским диктатором, игнорирующим бои на территории РФ 1 июня, 16:21 Похоже, что у Путина есть более важные заботы, чем Шебекино (Фото:NV)

Пока депутат госдумы РФ генерал Андрей Гурулев предлагает бомбить Шебекино Белгородской области, чтобы оно не досталось ВСУ, а местные жители бегут из города, записывая слезные видео с просьбой о помощи, российский диктатор Владимир Путин, похоже, пребывает в своей собственной реальности.

Вместо того чтобы обратиться к своим гражданам и хоть как-то объяснить им, что вообще происходит, он рассуждает из своего бункера о «защите детей», поздравляет участников какого-то пропагандистского фестиваля и раздает награды своим подхалимам.

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При это иронично, что среди них оказался и глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который является одним из тех, кто несет непосредственную ответственность за тот хаос, панику и неразбериху, который сейчас творятся на указанных территориях.

Фото: Скриншот/Twitter

А тем временем местные чиновники уже уничтожают документацию, опасаясь перехода города под контроль противника.

На фоне всего этого для пользователей соцсетей Путин выглядит настоящим посмещищем.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Согласно имеющейся информации, на территорию Белгородской области снова вошли проукраинские подразделения российских добровольцев, борющиеся с кремлевским режимом. Сейчас в районе Шебекино продолжаются бои, которые сопровождаются минометными и артиллеристскими обстрелами.