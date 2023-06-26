Еще один мятеж? Украинский дрон снял потешную драку оккупантов прямо на боевых позициях — видео 26 июня, 15:40 В какой-то момент оккупант схватился за палку (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Раскол в российском обществе на фоне провалов в Украине наблюдается буквально на всех уровнях, будь то споры так называемого «глубинного народа» в соцсетях, или вооруженный мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против минобороны РФ.

Не остается в стороне и обыкновенное «пушечное мясо» кремлевского режима, которое устраивает свои разборки прямо на боевых позициях, о чем свидетельствует видео с беспилотника Сил обороны, опубликованное в соцсетях офицером ВСУ Анатолием Штефаном.

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На обнародованных кадрах от бойцов 110-й ОМБр видно, как один из оккупантов прямо в окопе начинает избивать своих сослуживцев, сначала используя для этого лишь кулаки и ноги, а после этого хватается и за палку.

При этом, судя по нарушенной координации движений россиянина, во время драки он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Український оператор дрону зняв потішну бійку окупантів просто на бойових позиціях. Локальний збройний заколот росіян?https://t.co/cP62Jt23JG pic.twitter.com/IQnazaB2lN — NV (@tweetsNV) June 26, 2023