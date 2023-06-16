Грабят своих и убегают. В украинской разведке объяснили причину дезертирства в армии РФ
Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)
Наблюдается активизация дезертирства как в штурмовых ротах, таких как Шторм Z, так и в регулярных частях армии РФ. На это повлияли большие потери, неполучение обещанной оплаты и отмена отпусков для военных, задействованных в Украине.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По информации ГУР, 90 вооруженных оккупантов сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области.
Кроме того, новобранцы из штурмовых отрядов Шторм Z грабят собственные подразделения, после чего убегают со стрелковым оружием в «неизвестном направлении».
Поскольку штурмовики не получают обещанную по контракту оплату, они, по сообщению ГУР, «компенсируют убытки», изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, которые заполняют казенным имуществом.
Поэтому на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается существенное увеличение попыток продажи автозапчастей, шин и топлива.
После попыток реализовать краденое имущество в ближайших населенных пунктах, штурмовики убегают.
15 июня в ГУР сообщали, что военное руководство России создало спецкомиссию для перегруппировки и доукомплектации «добровольческого корпуса». Туда хотят перебросить личный состав из штурмовых рот Z.
Подразделения с таким «спецконтингентом» показали крайне низкую боеспособность из-за алкоголизма, мародерства и дезертирства в связи с катастрофическими потерями, отметили в разведке.