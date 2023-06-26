«Фуфло пацанам прогнал». Воюющие против Украины российские заключенные обвинили Пригожина в «подставе» — видео 26 июня, 08:38 Боевики обвинили Пригожина в предательстве (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100009847964280)

Российские заключенные из Шторм Z, которые воюют против Украины, и которые поддержали главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в намерении дойти до Москвы, записали видеообращение.

«А че там говорят, что ты куда-то слился, фуфло пацанам прогнал? Весь Шторм Z за тебя готов был горой идти, и не только Шторм Z, и твои пацаны, а ты куда-то срулил. Нас тут командиры гнобят, гасят. Так вообще не делается», — сказал один из боевиков.

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Он также обозвал Пригожина «нелюдью».

«Ты, получается, нелюдь, шестюга, больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так — покажи свое мужицкое», — сказал он.

Другой заключенный на видео сказал, что «хорошие люди это просто так не оставят».

«Жень, ты подставил нас и своих ребят. Красиво базарил… Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают „хорошую жизнь“, думаю, так же, как и твоим пацанам», — сказал он.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».