Оккупант едва не подорвал себя и сослуживцев, запихивая снаряд в миномет не той стороной — видео 14 июля, 10:42 Сослуживцы оккупанта сильно разочаровались в его умственных способностях (Фото:Скриншот видео clashreport/Twitter)

В соцсетях появилось видео с российским военным, едва не удостоившимся Премии Дарвина благодаря своей беспросветной тупости.

Дело в том, что кому-то взбрело в голову, что, вместо рытья окопов, данному индивиду можно доверить заряжать миномет.

Как видно на обнародованных кадрах, мало того, что недалекий оккупант пытался запихнуть туда неподготовленный снаряд, так он еще и пихал его не той стороной, из-за чего чуть не подорвал весь свой расчет.

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«Воу, ты че делаешь? Она не готова! Бл*, ты ненормальны? Че ты смеешься? Не смешно, бл*… Стой бл*!!! Иди отсюдова…», — потребовали в итоге остальные солдаты, окончательно разуверившись в умственных способностях своего сослуживца.