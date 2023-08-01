Кадыровцы перепутали деревья в Белгородской области с «ВСУ» и расстреляли их из гранатометов — видео

1 августа, 11:45
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Кадыровцы не оставили растениям никаких шансов (Фото:Скриншот видео DefMon3/Twitter)

Кадыровцы не оставили растениям никаких шансов (Фото:Скриншот видео DefMon3/Twitter)

Так называемая TikTok-армия кремлевского ставленника в оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова, известная не столько какими-то военными победами, сколько своими позорными постановочными видео, вернулись в соцсети с новым «шедевром».

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На этот раз они заявили, что якобы сумели проникнуть в Харьковскую область, где «вступили в бой» с украинскими защитниками.

При этом в подтверждение своих заявлений они опубликовали видео, на котором просто стреляют из противотанковых гранатометов по деревьям, утверждая, что это «нацики-фашисты».

Видео дня

https://twitter.com/DefMon3/status/1686075256799182850

Более того, OSINT-специалисты быстро выяснили, что на самом деле свои «подвиги» кадыровцы снимал в Белгородской области РФ в около двух километрах от территории Украины, даже не осмелившись подойти к границе.

https://twitter.com/DefMon3/status/1686172253304582149
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Фейк Кадыровцы Российская пропаганда Война России против Украины

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