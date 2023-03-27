Обезьяны с гранатой. Пьяные игры оккупантов со взрывчаткой закончились полнейшим фиаско — видео 27 марта, 15:00 Бросок гранаты оказался для оккупанта невыполнимой задачей (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

Из-за чрезвычайно низкого уровня дисциплины и военной подготовки российская армия на сегодняшний день является одним из лучших примеров известного фразеологизма об обезьяне с гранатой.

Одним из свидетельств этому является обнародованное в соцсетях видео с развлечениями оккупантов, благодаря которым они едва не удостоились Премии Дарвина за самую нелепую смерть.

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Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили снять видео с броском осколочной гранаты.

Казалось бы, хотя бы с этим россияне могли бы и справиться, однако даже такая элементарная задача у них закончилась полнейшим фиаско.

Попытавшись швырнуть гранату, один из захватчиков попал ею прямо в растущее рядом дерево, в результате чего чуть не угробил себя и своих собутыльников.