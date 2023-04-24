Стало известно, почему россияне не могут победить. Военному делу их учит мультяшный Охлобыстин — видео

24 апреля, 20:02
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В РФ хотят научить граждан военному делу без нормальных занятий на полигоне (Фото:Скриншот видео t.me/torontotv)

В РФ хотят научить граждан военному делу без нормальных занятий на полигоне (Фото:Скриншот видео t.me/torontotv)

Для подготовки своего «пушечного мяса» к столкновениям с закаленными в сражениях бойцами ВСУ россияне используют не только «ценный советский опыт», но и современные технологии.

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В частности, речь идет о пропагандистских видеоинструкциях по военному делу.

Данная поделка, призванная ознакомить солдат с элементарными правилами ведения боевых действий без положенных занятий на полигоне, была распространена в соцсетях.

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При этом уроки в рисованных роликах ведет персонаж с голосом и внешностью скандального прокремлевского скомороха Ивана Охлобыстина, как бы бредово это не звучало.

В то же время такой подход может сказать довольно много об уровне подготовки ВС РФ своих новых солдат, их перспективах в Украине и вероятной судьбе тех, кто вместо занятий с профессиональными инструкторами учился воевать по слепленному на коленке видео из соцсетей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Российские военные Мультфильм Иван Охлобыстин Российская пропаганда Война России против Украины

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