«Зашить и постирать». Оккупантам выдают форму покойников — видео 31 марта, 11:28 На некоторых вещах видны следы крови (Фото:NV)

Минобороны РФ не справляется с обеспечением своего «пушечного мяса» даже самым необходимым, в связи с чем российским мобикам выдают униформу покойников.

Об этом свидетельствует видео самих военных, которым поручили привести ее «в порядок».

«Привезли вещи. Сказали зашить и постирать. Будем готовить к выдаче. Вот, посмотрите, в каком они состоянии», — рассказал один из них, демонстрируя сброшенное в кучу снаряжение.

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При этом на некоторых вещах даже видны огромные пятна крови их предыдущих владельцев.