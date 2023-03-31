«Зашить и постирать». Оккупантам выдают форму покойников — видео

31 марта, 11:28
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На некоторых вещах видны следы крови (Фото:NV)

На некоторых вещах видны следы крови (Фото:NV)

Минобороны РФ не справляется с обеспечением своего «пушечного мяса» даже самым необходимым, в связи с чем российским мобикам выдают униформу покойников.

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Об этом свидетельствует видео самих военных, которым поручили привести ее «в порядок».

«Привезли вещи. Сказали зашить и постирать. Будем готовить к выдаче. Вот, посмотрите, в каком они состоянии», — рассказал один из них, демонстрируя сброшенное в кучу снаряжение.

Видео дня

При этом на некоторых вещах даже видны огромные пятна крови их предыдущих владельцев.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1641429033706553344
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Униформа Война России против Украины

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