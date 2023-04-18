Парад неудачников. Появились новые забавные видео со злоключениями оккупантов в Украине

18 апреля, 16:25
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Оккупантов продолжают преследовать позорные неудачи (Фото:Коллаж NV)

Оккупантов продолжают преследовать позорные неудачи (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появились новые видео со злоключениями российских захватчиков, отправившихся в Украине в качестве «пушечного мяса» кремлевского режима.

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На одном из них запечатлена попытка наемников ЧВК Вагнера взобраться на какой-то холм в районе Бахмута.

И хотя взятие данной высоты не требовало использование какого-то специального альпинистского снаряжения, поскольку ее склон был не такой уж крутой, однако для россиян эта задача оказалась невыполнимой.

Видео дня

https://twitter.com/SerDer_Daniels/status/1648216976542646272
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На другом видео оккупанты оказались в довольно сложной ситуации в результате уничтожения ВСУ их бронетехники.

Сумев выжить после ее поражения, перепуганные захватчики решили спрятаться прямо под горящей БМП.

Несмотря на такую «маскировку», россияне были обнаружены украинским беспилотником, который зафиксировал на их лицах настоящий ужас после встречи с Силами обороны.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1648189428764925955

«Героем» еще одного видео стал «летающий» пехотинец ВС РФ.

Решивший «сходить в кусты», он попал под обстрел украинской армии, и в результате точного попадания снаряда взмыл в небо вместе с тянущимся за ним размотанным рулоном.

https://twitter.com/OmarHuseyn31398/status/1647839823548301312

Победителя на этом фестивале неудачников определяйте сами.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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