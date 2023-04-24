Штурмуя окоп, россиянин прошел прямо между бойцами ВСУ и очень дорого за это заплатил — видео 24 апреля, 16:03 Бойцы ВСУ пропустили россиянина, а потом ликвидировали скоординированным огнем (Фото:Скриншот видео SerDer_Daniels/Twitter)

Отсутствие нормальной разведки и поддержки беспилотников регулярно сводит на нет усилия ВС РФ по штурму позиций Сил обороны, которые этим всем обладают.

Один из таких примеров был опубликован на днях украинскими военными в соцсетях.

На обнародованном видео, снятом с помощью дрона с ночным видением, российский захватчик, идя на штурм, проходит прямо между укрывшимся всего в нескольких метрах от него бойцом ВСУ, не замечая смертельной угрозы.

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В свою очередь украинские воины его сначала пропустили, после чего скоординировано открыли огонь, ликвидировав невнимательного оккупанта на месте.