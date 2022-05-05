Зато 10 тысяч рублей получит. Реакция жены Шария на его задержание и шутки украинцев о ее видео

5 мая, 17:41
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И дост карагунде бели олур… В мою семью (Фото:Владимир Попов/Facebook)

И дост карагунде бели олур… В мою семью (Фото:Владимир Попов/Facebook)

Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании. В это время его жена Ольга Шарий опубликовала видео с подписью «комментарий». НВ собрали шутки украинцев о записи женщины.

Отметим, что песня на фоне принадлежит русскоязычному исполнителю украинского происхождения Виктору Петлюре. Иронически, что называется она Вечер за решеткой.

Не обошлось без шуток об Оксане Марченко, жене нардепа от ОПЗЖ Викторе Медведчуке, которая к кому только не обращалась после задержания ее мужа. Правда, телеведущей прифотошопили лицо Ольги Шарий.

Видео дня
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6306249386071128

В телеграмм-канале издания Бабель опубликовали замечательное голосование.

Заходит однажды Ольга Шарий в бар…

https://twitter.com/sisterXaos/status/1522149106113777665

Зато 10 тысяч рублей получит.

Отметим, что новость о задержании Анатолия Шария облетела все соцсети. Мемы уже не остановить, да и не нужно. НВ собрало самые актуальные из них.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 арушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

https://www.youtube.com/watch?v=o8suqUmv3rU

Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Реакция соцсетей Мемы Анатолий Шарий

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