Зато 10 тысяч рублей получит. Реакция жены Шария на его задержание и шутки украинцев о ее видео 5 мая, 17:41 Цей матеріал також доступний українською И дост карагунде бели олур… В мою семью (Фото:Владимир Попов/Facebook)

Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании. В это время его жена Ольга Шарий опубликовала видео с подписью «комментарий». НВ собрали шутки украинцев о записи женщины.

Отметим, что песня на фоне принадлежит русскоязычному исполнителю украинского происхождения Виктору Петлюре. Иронически, что называется она Вечер за решеткой.

Не обошлось без шуток об Оксане Марченко, жене нардепа от ОПЗЖ Викторе Медведчуке, которая к кому только не обращалась после задержания ее мужа. Правда, телеведущей прифотошопили лицо Ольги Шарий.

Видео дня

В телеграмм-канале издания Бабель опубликовали замечательное голосование.

Заходит однажды Ольга Шарий в бар…

Зато 10 тысяч рублей получит.

Отметим, что новость о задержании Анатолия Шария облетела все соцсети. Мемы уже не остановить, да и не нужно. НВ собрало самые актуальные из них.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.

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