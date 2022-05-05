«Я был в Испании на учениях». Реакция украинцев на задержание пророссийского блоггера Анатолия Шария 5 мая, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Скоро премьера в Украине — Оно III часть (Фото:Баба и кот/Facebook)

Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании. Новость облетела все соцсети. Мемы уже не остановить, да и не нужно. НВ собрало самые актуальные из них.

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева опубликовала скрин поста Шария за 24 февраля.

Певица и поэтесса Татьяна Власова предвидела, какая фамилия стала самой популярной в соцсетях этим утром.

Видео дня

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин очень ждет Анатолия Шария в Украине.

Иллюстратор Александр Грехов репостнул свой старый рисунок, который стал невероятно актуальным.

Рисовали «испанца» и другие пользователи.

Блогер и политик Виталий Чепинога описал, что для него означает слово «Шарий».

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем, в котором жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко обращается к медийным персонам с просьбой освободить Шария.

Другие пользователи прифотошопили к Марченко лицо жены пророссийского блогера Ольги Шарий.

А общественный активист и боец ВСУ Сергей Стерненко даже видео со звуком подобрал.

Вообще о жене Шария мемов не так много, как о ее муже, но немного есть.

Стендапер Антон Тимошенко подобрал шутку для ситуации.

И, конечно, мемы. Много мемов. «Мирного решения не будет» так сказать.

Не бывает картинок со звуком. Тем временем картинка:

Ох, а где мы это видели?

Добро пожаловать в Украину.

Следующим ждать Илью Киву из ОПЗЖ?

Просто прекрасно.

Твиттер, как всегда, ворвался в обсуждение.

Большинству жаль, что они не увидят видео оправданий Шария.

Самое лучшее «до» и «после».

Отметим, что Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков

Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.