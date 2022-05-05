«Я был в Испании на учениях». Реакция украинцев на задержание пророссийского блоггера Анатолия Шария
Скоро премьера в Украине — Оно III часть (Фото:Баба и кот/Facebook)
Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании. Новость облетела все соцсети. Мемы уже не остановить, да и не нужно. НВ собрало самые актуальные из них.
Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева опубликовала скрин поста Шария за 24 февраля.
Певица и поэтесса Татьяна Власова предвидела, какая фамилия стала самой популярной в соцсетях этим утром.
Главный редактор Бабеля Евгений Спирин очень ждет Анатолия Шария в Украине.
Иллюстратор Александр Грехов репостнул свой старый рисунок, который стал невероятно актуальным.
Рисовали «испанца» и другие пользователи.
Блогер и политик Виталий Чепинога описал, что для него означает слово «Шарий».
Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем, в котором жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко обращается к медийным персонам с просьбой освободить Шария.
Другие пользователи прифотошопили к Марченко лицо жены пророссийского блогера Ольги Шарий.
А общественный активист и боец ВСУ Сергей Стерненко даже видео со звуком подобрал.
Вообще о жене Шария мемов не так много, как о ее муже, но немного есть.
Стендапер Антон Тимошенко подобрал шутку для ситуации.
И, конечно, мемы. Много мемов. «Мирного решения не будет» так сказать.
Не бывает картинок со звуком. Тем временем картинка:
Ох, а где мы это видели?
Добро пожаловать в Украину.
Следующим ждать Илью Киву из ОПЗЖ?
Просто прекрасно.
Твиттер, как всегда, ворвался в обсуждение.
Большинству жаль, что они не увидят видео оправданий Шария.
Самое лучшее «до» и «после».
Отметим, что Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков
Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.