«Я был в Испании на учениях». Реакция украинцев на задержание пророссийского блоггера Анатолия Шария

5 мая, 13:35
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Скоро премьера в Украине — Оно III часть (Фото:Баба и кот/Facebook)

Скоро премьера в Украине — Оно III часть (Фото:Баба и кот/Facebook)

Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании. Новость облетела все соцсети. Мемы уже не остановить, да и не нужно. НВ собрало самые актуальные из них.

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева опубликовала скрин поста Шария за 24 февраля.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10224966078835731

Певица и поэтесса Татьяна Власова предвидела, какая фамилия стала самой популярной в соцсетях этим утром.

Видео дня
https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/5268093416542251

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин очень ждет Анатолия Шария в Украине.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5554881414546660

Иллюстратор Александр Грехов репостнул свой старый рисунок, который стал невероятно актуальным.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/10217632027707323

Рисовали «испанца» и другие пользователи.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/122641280415190

Блогер и политик Виталий Чепинога описал, что для него означает слово «Шарий».

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5334347083276604

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем, в котором жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко обращается к медийным персонам с просьбой освободить Шария.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5159988404055736

Другие пользователи прифотошопили к Марченко лицо жены пророссийского блогера Ольги Шарий.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/122638843748767

А общественный активист и боец ВСУ Сергей Стерненко даже видео со звуком подобрал.

https://twitter.com/sternenko/status/1522128037772357632

Вообще о жене Шария мемов не так много, как о ее муже, но немного есть.

https://twitter.com/souLover_music/status/1522132495675936774

Стендапер Антон Тимошенко подобрал шутку для ситуации.

https://www.facebook.com/AntoXaxax/posts/3145512335696096

И, конечно, мемы. Много мемов. «Мирного решения не будет» так сказать.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6306201216075945

Не бывает картинок со звуком. Тем временем картинка:

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6306156119413788

Ох, а где мы это видели?

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5429191153792318

Добро пожаловать в Украину.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/140129338593138

Следующим ждать Илью Киву из ОПЗЖ?

Просто прекрасно.

Твиттер, как всегда, ворвался в обсуждение.

https://twitter.com/firstpopulistp/status/1522127560645263360

Большинству жаль, что они не увидят видео оправданий Шария.

https://twitter.com/Trumenko/status/1522140913967013890

Самое лучшее «до» и «после».

https://twitter.com/gauzbandera/status/1522139146038427650

Отметим, что Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 арушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков

https://www.youtube.com/watch?v=o8suqUmv3rU

Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Испания Арест Реакция соцсетей Анатолий Шарий

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