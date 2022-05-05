В Испании задержали Анатолия Шария 5 мая, 10:36 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Шарий (Фото:Кадр видео Анатолий Шарий/Youtube)

Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании.

По данным СБУ, Шария задержали правоохранительные органы Испании 4 мая.

«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в сообщении.

Видео дня

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 ( Государственная измена)

Государственная измена) ст. 161 ( Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.

Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.