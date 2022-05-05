В Испании задержали Анатолия Шария
Анатолий Шарий (Фото:Кадр видео Анатолий Шарий/Youtube)
Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании.
По данным СБУ, Шария задержали правоохранительные органы Испании 4 мая.
«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в сообщении.
Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111 (Государственная измена)
- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.
Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.
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