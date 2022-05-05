В Испании задержали Анатолия Шария

5 мая, 10:36
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Анатолий Шарий (Фото:Кадр видео Анатолий Шарий/Youtube)

Анатолий Шарий (Фото:Кадр видео Анатолий Шарий/Youtube)

Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании.

По данным СБУ, Шария задержали правоохранительные органы Испании 4 мая.

«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в сообщении.

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Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (Государственная измена)
  • ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
https://www.youtube.com/embed/o8suqUmv3rU

Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.

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Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Испания Анатолий Шарий

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