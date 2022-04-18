«Обращение к президенту НЛО». Сеть продолжает троллить Оксану Марченко за ее нескончаемые видеообращения 18 апреля, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Интересно к кому следующему обратится (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Нашли и жизненные ситуации, для которых подойдет новый звук.

Представили обращение к Южной Корее.

Поместили Марченко в новый тренд.

Показали, как происходила съемка видео.

Видео дня

Вот вам обращение к президенту НЛО.

Это просто великолепно.

Здесь обращение ко всем, кого только можно.

Без собачек никуда и никак.

Зато разрушила систему.

@koliyya Може всім почати просто написувати їм в діректи і одразу просити байрактари?🤔 ♬ sonido original - Vale Olivares

И, конечно, пародия.

Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.

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