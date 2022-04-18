«Обращение к президенту НЛО». Сеть продолжает троллить Оксану Марченко за ее нескончаемые видеообращения

18 апреля, 15:28
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Интересно к кому следующему обратится (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Интересно к кому следующему обратится (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

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В TikTok украинцы продолжают снимать смешные видео об обращении супруги пророссийского нардепа Виктора Медведчука, которого задержала СБУ, Оксаны Марченко к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Раджепу Эрдогану. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Кто-то представляет бэкстейдж, кто-то пародирует, а другие фантазируют о том, к кому бы обратилась телеведущая. НВ собрало лучшие видео.

Нашли и жизненные ситуации, для которых подойдет новый звук.

@lerwwx

♬ оригинальный звук - Yoma

Представили обращение к Южной Корее.

@anactasii кейпопери, ай ем соу сорі👁👄👁 inspired by @mashukovskiy #славаукраїні #україна #кейпоп #ukraine #fyp ♬ DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK

Поместили Марченко в новый тренд.

@a.l_e_n_a #українськийтікток #рекомендації ♬ Gmod boom - I Play pc and Vr games

Показали, как происходила съемка видео.

Видео дня
@mashukovskiy извините, но я не мог это не снять 😂 #mashukovsky ♬ оригинальный звук - OLEG MASHUKOVSKY

Вот вам обращение к президенту НЛО.

@vova.shmara за подписку на инст дам номер чарли дамелио #воваискра ♬ HOW R PPL STILL SEEING THIS VIDEO - 🧍🏽‍♀️why are u here

Это просто великолепно.

@yoxdens Дос аран гулі одур🇺🇦💪🏻 #yoxden #українськийтікток ♬ оригинальный звук - yoxden

Здесь обращение ко всем, кого только можно.

@olena_svitlytska До кого забули звернутись? #оксанамарченко #зверненнядозеленського ♬ оригінальний звук - Олена Світлицька 🇺🇦

Без собачек никуда и никак.

@_hvisa Не будем утаивать, Варюша любительница покушать!#lovelydog #💙💛 #corgi #cute #stopwar #еда #корги #cute #tiktok #funny #ukraine #рек #люблюпокушать ♬ оригінальний звук - Z Y U N D E X

Зато разрушила систему.

@koliyya

Може всім почати просто написувати їм в діректи і одразу просити байрактари?🤔

♬ sonido original - Vale Olivares

И, конечно, пародия.

@aignet.stoun

♬ оригинальный звук - Айгнэт Стоун

Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Виктор Медведчук Оксана Марченко Видеообращение TikTok

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