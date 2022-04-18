«Обращение к президенту НЛО». Сеть продолжает троллить Оксану Марченко за ее нескончаемые видеообращения
Интересно к кому следующему обратится (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
В TikTok украинцы продолжают снимать смешные видео об обращении супруги пророссийского нардепа Виктора Медведчука, которого задержала СБУ, Оксаны Марченко к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Раджепу Эрдогану. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Кто-то представляет бэкстейдж, кто-то пародирует, а другие фантазируют о том, к кому бы обратилась телеведущая. НВ собрало лучшие видео.
Нашли и жизненные ситуации, для которых подойдет новый звук.
Представили обращение к Южной Корее.
Поместили Марченко в новый тренд.
Показали, как происходила съемка видео.
Вот вам обращение к президенту НЛО.
Это просто великолепно.
Здесь обращение ко всем, кого только можно.
Без собачек никуда и никак.
Зато разрушила систему.
И, конечно, пародия.
Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.
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