«Мои самые короткие отношения были дольше». Украинцы пишут об отставке Лиз Трасс после 45 дней в должности британского премьера 20 октября, 20:05 Твое от тебя не уйдет (Фото:Владимир Попов)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября, объявила, что подает в отставку после 45 дней на должности. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на должность главы правительства Британии. Украинцы успевают быстро реагировать на новости и выдавать шутки, а НВ отобрал самые смешные посты.

Во время выступления на Даунинг-стрит Трасс сказала, что вступила в должность «в период большой экономической и международной нестабильности» и «не может выполнить мандат, на основе которого была избрана Консервативной партией, учитывая сложившуюся ситуацию».

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По словам премьера, она сообщила свое решение королю Чарльзу.

Редактор Times Стивен Суинфорд написал в своем Твиттере о том, что Джонсон примет участие в конкурсе лидеров консерваторов. Также мужчина добавил, что экспремьер считает это «вопросом национальных интересов.

Журналист Анатолий Максимов сообщил, что это кратчайшая каденция британского премьера за всю историю.

Между тем кинорежиссер Нариман Алиев спрашивает, что же происходит на Британщине?

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков пошутил о том, что его кратчайшие отношения были длиннее.

Главный редактор UaReview Роман Голубовский написал что-то похожее на хокку о Трасс.

Стендапер Дмитрий Полищук представил последние слова британского премьера в должности.

Ждем назад Джонсонюка.

Твое от тебя не уйдет, так сказать.

Еще один вероятный вариант, почему Трасс уходит с должности.

Ну правда.

Теперь британская премьер может мотивировать вас уйти из ненавистной работы.

Отметим, что глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди говорил, что нового лидера правящей Консервативной партии Трасс могут избрать до 31 октября.

Бывший министер иностранных дел Лиз Трасс была избрана новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности.

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предполагал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение повлекло за собой падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в том числе снижение налога на прибыль для бизнеса, отменили.

19 октября в отставку ушла министерка внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге из своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором двигается правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».