«Мои самые короткие отношения были дольше». Украинцы пишут об отставке Лиз Трасс после 45 дней в должности британского премьера

20 октября, 20:05
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Твое от тебя не уйдет (Фото:Владимир Попов)

Твое от тебя не уйдет (Фото:Владимир Попов)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября, объявила, что подает в отставку после 45 дней на должности. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на должность главы правительства Британии. Украинцы успевают быстро реагировать на новости и выдавать шутки, а НВ отобрал самые смешные посты.

Во время выступления на Даунинг-стрит Трасс сказала, что вступила в должность «в период большой экономической и международной нестабильности» и «не может выполнить мандат, на основе которого была избрана Консервативной партией, учитывая сложившуюся ситуацию».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=SO_NQlkpKbQ&feature=emb_imp_woyt

По словам премьера, она сообщила свое решение королю Чарльзу.

https://twitter.com/trussliz/status/1583089423876440064

Редактор Times Стивен Суинфорд написал в своем Твиттере о том, что Джонсон примет участие в конкурсе лидеров консерваторов. Также мужчина добавил, что экспремьер считает это «вопросом национальных интересов.

https://twitter.com/Steven_Swinford/status/1583091554574831617?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583091554574831617%7Ctwgr%5E6e91a5059fec0412caa43816a788c11ce4c6bd34%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fboris-dzhonson-hoche-brati-uchast-u-konkursi-na-post-glavi-uryadu-britaniji-ostanni-novini-50278133.html

Журналист Анатолий Максимов сообщил, что это кратчайшая каденция британского премьера за всю историю.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mV8982oMuMWzTxZUfmdCBY7CGRkBTfjunRysuwakgKgHcv3grLRxYMNLYd8dKNV8l&id=1608751088

Между тем кинорежиссер Нариман Алиев спрашивает, что же происходит на Британщине?

https://twitter.com/narik_aliev/status/1583103620677259264

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков пошутил о том, что его кратчайшие отношения были длиннее.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1583101825649025024

Главный редактор UaReview Роман Голубовский написал что-то похожее на хокку о Трасс.

https://twitter.com/golubovsky/status/1583080936052510722

Стендапер Дмитрий Полищук представил последние слова британского премьера в должности.

https://twitter.com/dp_standup/status/1583087003645530112

Ждем назад Джонсонюка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029cnAcBxKxerXq4oYuTuh4uSoHoP2Zj87h5xHXwbjx9px8XPsWKEzg1J8ox7QT3fel&id=100001341712403
https://twitter.com/SadcatMr/status/1583076788120346627

Твое от тебя не уйдет, так сказать.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0bn9QmH9AAHHWF6nyctLcZkq1LdnZE6CQjzsuJiebrWy9TzEW3HzguNS3Co8asNB3l

Еще один вероятный вариант, почему Трасс уходит с должности.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid02iLxgZzeDnyEebz4eLnJivbvGuHJU2AMcLyR74SjACWYYe2e9u2wWCGiUv5GzR33al

Ну правда.

https://twitter.com/zhbkt/status/1583079486873997312

Теперь британская премьер может мотивировать вас уйти из ненавистной работы.

https://twitter.com/martadarmohrai/status/1583080514835316736

Отметим, что глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди говорил, что нового лидера правящей Консервативной партии Трасс могут избрать до 31 октября.

Бывший министер иностранных дел Лиз Трасс была избрана новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности.

https://www.youtube.com/watch?v=2zi4bKhk_XQ

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предполагал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение повлекло за собой падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в том числе снижение налога на прибыль для бизнеса, отменили.

19 октября в отставку ушла министерка внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге из своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором двигается правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Реакция соцсетей Премьер-министр Лиз Трасс

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