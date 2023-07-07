«Твой рот — гнездо невежества». Украинский музыкант и военный Коля Серга поставил на место Арестовича — видео 7 июля, 13:45 Серга советует Арестовичау наконец-то замолчать (Фото:Коллаж NV)

Известный украинский музыкант и военнослужащий ВСУ Коля Серга поставил на место скандального экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Поводом для этого стали рассуждения последнего по поводу проблемы посттравматического синдрома среди участников боевых действий.

Арестович утверждает, что бойцы Сил обороны после окончания войны с РФ якобы станут серьезной проблемой для украинского общества.

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«Будет огромное количество базовых конфликтов. Бытовых. Граната соседям, стрельба за место на парковке. Часть пойдет в местные советы, облради, райрады и Верховную раду и так далее, там будут военные. И у нас начнется ситуация, когда военный в быту будет считаться источником опасности…», — заявил он в эфире одного из YouTube-каналов, подыгрывая кремлевской пропаганде, использующей подобные «страшилки» для очернения образа украинских героев.

При этом Арестович не уточнил, почему за более чем девять лет войны, через которую прошли десятки тысяч солдат, прогнозируемой им катастрофы так и не произошло.

В свою очередь Серга, комментируя его размышления, заявил, что бывший советник ОПУ занимается демотивацией украинцев во время активной фазы войны, что играет на руку кремлевскому режиму.

«Говорит это, опираясь на: „Я человек, который увлекается психологией“. Господин Алексей, психологией нужно не увлекаться, ее нужно изучать. Ее необходимо изучать как минимум для того, чтобы появился такой навык, как рефлексия. Которая помогает понять, что ты хочешь сказать ху*ню. Еще до того, как ты ее скажешь… Общая победа состоит из личных побед … Твоя победа, господин Алексей, это замолчать. Потому что твой рот — главное гнездо невежества нашей страны. И твой фронт — молчание. Держи его с честью», — посоветовал он Арестовичу.