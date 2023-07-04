«Я сам летчик». Арестович в интервью Гордону выступил как «эксперт» по F-16 4 июля, 19:43 Алексей Арестович в онлайн-эфире Альфа и Омега (Фото:YouTube-канал Юрия Романенко)

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос об обучении украинских летчиков на американских истребителях F-16, заявил, что сам является летчиком и летает «на маленьких самолётах».

Обсуждая поставки F-16 в Украину, Гордон спросил, начались ли уже обучения украинских летчиков на этих истребителях. Арестович сказал, что они уже начались.

«Да, обучаются. По крайне мере, таковы официальные заявления. Проблема F-16 не в том, чтобы подняться и побомбить, проблема в том, что должен действовать целый комплекс», — заявил он.

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Затем журналист привел слова военного эксперта Романа Свитана, который в пример приводил Жигули и Мерседес.

«Свитан мне говорил: управляя Жигулями, вам понадобиться немного времени, чтобы управлять Мерседесом», — привел слова эксперта Гордон.

На что Арестович ответил, что понимает ситуация и добавил, что «сам является летчиком».

«Я сам летчик. На маленьких самолетах летаю. Научиться поднимать и опускать самолеты — это три дня вообще. Фишка в том, чтобы научиться применять F-16 как многофункциональную платформу вооружения, интегрированную с ПВО, разведкой и так далее», — сказал Арестович.

После публикации интервью в соцсетях начали шутить над тем, что Арестович является летчиком.

Позже Арестович опубликовал фото, где он сидит в кабине пилота. Он также ответил тем, кто «сомневался в его словах».

«Желание виноватить кого-то, обвинять, искать агентов, разоблачать, атаковать, бороться и вытеснять — это вообще-то признаки психической ненормальности», — сказал он.