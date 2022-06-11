«Орлиці не сповідаються перед гієнами». Экс-нардепка и общественная деятельница Фарион стала новым трендом в TikTok
Смеялись в глаза (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Бывшая нардепка, общественная деятельница и языковед Ирина Фарион стала трендовой в TikTok. Звук ее отказа отвечать на вопросы о своем коммунистическом прошлом и фразе «орлицы не исповедуются перед гиенами» набрали более 2000 тысяч видео в приложении. НВ собрало самые интересные.
К тренду присоединился даже кошачий мэр Львова Левчик, недавно встретившийся с собакой-разминировщиком черниговских саперов из ГСЧС Патроном.
Если не поймали на списывании, то сделал все сам. Золотое правило.
Никто не знает о студентах так много, как вахтеры в общежитиях.
Любовь — это уметь делиться.
Все для ВСУ.
Главное, что не отчислили.
Это называется украинизация.
Скажите, что через 2−3 недели как каждый раз в прямых эфирах Фейгин Live обещал советник председателя ОП Алексей Арестович.
Напомним, что пользователь под ником Penitent создал профиль в TikTok, где коллекционирует все украинские мемные высказывания, становившиеся трендовыми в Сети. Сам он называет свой аккаунт «Ящиком Пандоры» украинской мемологии. НВ собрало видео с самыми известными.
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