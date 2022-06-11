«Орлиці не сповідаються перед гієнами». Экс-нардепка и общественная деятельница Фарион стала новым трендом в TikTok

11 июня, 21:41
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Смеялись в глаза (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Смеялись в глаза (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Бывшая нардепка, общественная деятельница и языковед Ирина Фарион стала трендовой в TikTok. Звук ее отказа отвечать на вопросы о своем коммунистическом прошлом и фразе «орлицы не исповедуются перед гиенами» набрали более 2000 тысяч видео в приложении. НВ собрало самые интересные.

К тренду присоединился даже кошачий мэр Львова Левчик, недавно встретившийся с собакой-разминировщиком черниговских саперов из ГСЧС Патроном.

@lvivcitycat

♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Если не поймали на списывании, то сделал все сам. Золотое правило.

Видео дня
@didollarma

допабачення 👍👈👋

♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Никто не знает о студентах так много, как вахтеры в общежитиях.

@vict_or_tsepak

ну а шо за допроси? 😂

♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Любовь — это уметь делиться.

@coach_viushina1 Коли питаєш хто брав бритву 😂#відносини #фаріон #україна #топ #врекомендаці #врекомендації ♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Все для ВСУ.

@olga.voitse Все добре, якби не так життєво #життя #тіктокукраїнською #тіктокукраїна #фаріон ♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Главное, что не отчислили.

@nekulturnoe Я який ледве закрив 10% боргів: #укртт #фаріон ♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Это называется украинизация.

@dr.d2sh #укртікток #україна #🇺🇦 ♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Скажите, что через 2−3 недели как каждый раз в прямых эфирах Фейгин Live обещал советник председателя ОП Алексей Арестович.

@curly_mikle Ці питання напевно ніколи не закінчаться😅 #родичі #життєво #фаріон #фаріонмочить #українськийконтент #укртікток #рекбудьласка #жартиукраїнською #мімімі #прекол ♬ орлиці не сповідаються - Євген 🤌

Напомним, что пользователь под ником Penitent создал профиль в TikTok, где коллекционирует все украинские мемные высказывания, становившиеся трендовыми в Сети. Сам он называет свой аккаунт «Ящиком Пандоры» украинской мемологии. НВ собрало видео с самыми известными.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Ирина Фарион Тренды TikTok

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