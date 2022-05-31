«Ну еще две-три недели максимум». Украинцы превратили успокаивающие слова Арестовича в мем

31 мая, 20:05
Цей матеріал також доступний українською
Ну, на этот раз точно две-три недели (Фото:Memagram/Facebook)

Ну, на этот раз точно две-три недели (Фото:Memagram/Facebook)

Советник председателя ОП Алексей Арестович с начала полномасштабного вторжения России приобрел немалую популярность в Сети постоянными обращениями, а также прямыми эфирами с российским политиком и юристом Марком Фейгиным. Особое внимание украинцы обратили на так называемые обещания, что еще две-три недели максимум и война закончится. На третий месяц противостояния ВСУ и войск РФ в Сети уже начали делать мемы об этих «умиротворяющих» убеждениях Арестовича, а НВ собрало актуальные.

Сам советник главы ОП опубликовал мем о себе и подписал его притчей.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5507070949356940

Собственно, «две-три недели» у украинцев стало универсальным ответом на многие вопросы. Вот можете пользоваться, если родня поинтересуется, когда вы планируете детей.

Видео дня
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/131826242830027

Или когда уже там свадьба.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/147670351172370

Нашлось место и для политического мема. «Эмбаргического», можно сказать.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6384455961583803

Здесь без комментариев.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/131113899567928

Все тела прекрасны.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/132169682795683

Сценарист шоу Телевидение Торонто тоже пошутил на тему.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1531346580263010305

Использовали и другие временные интервалы. У всех же есть друг, знающий короткий путь, «10-15 минут максимум».

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/132403486105636

Мэм дошел и до TikTok. Трендовым еще не стал, но популярность набирает.

@kkarrollinnaa это все шутки,Арестович крутой!#україна🇺🇦 #рекомендации #переписка ♬ l҈o҈v҈e҈r҈s҈ - 💀
@anyaslyvchuk

бізнес леді

♬ l҈o҈v҈e҈r҈s҈ - 💀

Напомним, что ранее Алексей Арестович опубликовал фото и самокритично пошутил над собой самим. В Instagram-странице он показал фото жевательной резинки под названием Балабол. «Со вкусом Арестовича. Отныне — с легким ароматом п***ежа», — подписал советник свою историю.

За первые недели войны популярность Арестовича в социальных сетях существенно возросла, позже он даже зарегистрировал свою фамилию как торговую марку, под которой он планирует оказывать сотни видов услуг.

Его голосом записали озвучку для программы, извещающей украинцев о начале окончания периода воздушной тревоги. В Сети советника стали называть «крашем» украинок , а некоторые ролики с ним стали вирусными в TikTok.

Несмотря на огромную популярность, не все украинцы положительно относятся к заявлениям Арестовича. К примеру, недавно мэр Днепра Борис Филатов обратился в Офис президента с просьбой прекратить публичные выступления и комментарии внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Филатов назвал его «идиотом» и «аферистом».

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Марк Фейгин Реакция соцсетей Мемы Алексей Арестович

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X