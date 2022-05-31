«Ну еще две-три недели максимум». Украинцы превратили успокаивающие слова Арестовича в мем 31 мая, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Ну, на этот раз точно две-три недели (Фото:Memagram/Facebook)

Советник председателя ОП Алексей Арестович с начала полномасштабного вторжения России приобрел немалую популярность в Сети постоянными обращениями, а также прямыми эфирами с российским политиком и юристом Марком Фейгиным. Особое внимание украинцы обратили на так называемые обещания, что еще две-три недели максимум и война закончится. На третий месяц противостояния ВСУ и войск РФ в Сети уже начали делать мемы об этих «умиротворяющих» убеждениях Арестовича, а НВ собрало актуальные.

Сам советник главы ОП опубликовал мем о себе и подписал его притчей.

Собственно, «две-три недели» у украинцев стало универсальным ответом на многие вопросы. Вот можете пользоваться, если родня поинтересуется, когда вы планируете детей.

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Или когда уже там свадьба.

Нашлось место и для политического мема. «Эмбаргического», можно сказать.

Здесь без комментариев.

Все тела прекрасны.

Сценарист шоу Телевидение Торонто тоже пошутил на тему.

Использовали и другие временные интервалы. У всех же есть друг, знающий короткий путь, «10-15 минут максимум».

Мэм дошел и до TikTok. Трендовым еще не стал, но популярность набирает.

Напомним, что ранее Алексей Арестович опубликовал фото и самокритично пошутил над собой самим. В Instagram-странице он показал фото жевательной резинки под названием Балабол. «Со вкусом Арестовича. Отныне — с легким ароматом п***ежа», — подписал советник свою историю.

За первые недели войны популярность Арестовича в социальных сетях существенно возросла, позже он даже зарегистрировал свою фамилию как торговую марку, под которой он планирует оказывать сотни видов услуг.

Его голосом записали озвучку для программы, извещающей украинцев о начале окончания периода воздушной тревоги. В Сети советника стали называть «крашем» украинок , а некоторые ролики с ним стали вирусными в TikTok.

Несмотря на огромную популярность, не все украинцы положительно относятся к заявлениям Арестовича. К примеру, недавно мэр Днепра Борис Филатов обратился в Офис президента с просьбой прекратить публичные выступления и комментарии внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Филатов назвал его «идиотом» и «аферистом».

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