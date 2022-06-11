«В мене є подарок для тебе». В TikTok появился профиль, в котором коллекционируют украинские мемные звуки разных времен

11 июня, 15:38
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Самые известные бабушка и дедушка в TikTok (Фото:Скриншоты с видео Penitent)

Самые известные бабушка и дедушка в TikTok (Фото:Скриншоты с видео Penitent)

Пользователь под ником Penitent создал профиль в TikTok, где коллекционирует все украинские мемные высказывания, становившиеся трендовыми в Сети. Сам он называет свой аккаунт «Ящиком Пандоры» украинской мемологии. НВ собрало видео с самыми известными.

Украинские ток-шоу известны своими одиозными сценариями и высказываниями. Одно из них — Любимая, мы убиваем детей. Оно уже подарило нам «нормальное было настроение», но украинцы начали забывать о вечной классике – «за 40 гривен штаны, бл**ь».

Видео дня
@penitent_ Легенда з 2013го, про яку вже всі забули😂 #українськийтікток #🇺🇦 #україна #40гривень #штаниза40грн ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

Президент Украины Владимир Зеленский тоже создал не один тренд в TikTok фразами из своих обращений и выступлений. Но по душе гражданам особенно пришлось видео, где Зеленский делает заказ на МакДрайве, а работник предлагает ему к эспрессо «пиріжечок».

@penitent_ Пиріжочок??? 😅 Відео з В. Зеленським, де він робить замовлення в McDonald's 2019p. #зеленський #🇺🇦 #україна #українськийтікток #пиріжочок #воваї6ашїхмизтобою🇺🇦 ♬ Вова, їбаш їх блять - Мюслі UA

Геннадий Минаев – бывший городской голова Сум – стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении. Логично, что этот звук также попал в «Ящик Пандоры».

@penitent_ Геннадій Мінаєв - тодішній Сумський міський голова. Відео приблизно 2011р. #🇺🇦 #українськийтікток #україна #підписдесьіпідписдесь ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

Следующий звук – молодая легенда YouTube. «Да не очкуй, я за кетчупом» получила популярность и в TikTok.

@penitent_ Відео викладене мінімум рік тому на YouTube, на більше не вистачило навичок детектива. #язакетчупом #чотитрясешся #україна #🇺🇦 #українськийтікток ♬ оригінальний звук - LYUKSI

Бабушка, которая комментирует танец мужчины словами «боже, какое конченое» — это уже бренд. Украинские дизайнеры делают одежду с фразой женщины, звук пережил несколько волн популярности TikTok и распространился среди медийных персон Украины.

@penitent_ Авторка відео - @natidomini , розмістила його в TikTok 2020року. #🇺🇦 #україна #українськийтікток #ukraine #мемиукраїнською #божеякекончене #якекончене #якекончене2022 ♬ оригинальный звук - Ната Домінська

На странице украинской мемологии обязательно должно быть место для новой звезды приложения — деда Толи. Его внук, являющийся идейником и оператором «проекта» дал интервью о семейном творчестве, неожиданной популярности и помощи ВСУ. Больше дедушка известен за кавером на победную песню группы Kalush Orchestra — Stefania, но в этот профиль попало видео, где он принимает подарок от внука словами «на**я он мне?»

@penitent_ Відео зі сторінки @did.tolya.vnuk яке було завантажено ще рік тому. #україна #українськийтікток #дідтоля #рекомендації ♬ оригинальный звук - Penitent_

Напомним, что в тренде TikTok под названием "Моя культура" украинцы делятся нарезками видео с мемными выражениями политиков за годы независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Зеленский Мемы TikTok

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