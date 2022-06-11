«В мене є подарок для тебе». В TikTok появился профиль, в котором коллекционируют украинские мемные звуки разных времен 11 июня, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Самые известные бабушка и дедушка в TikTok (Фото:Скриншоты с видео Penitent)

Пользователь под ником Penitent создал профиль в TikTok, где коллекционирует все украинские мемные высказывания, становившиеся трендовыми в Сети. Сам он называет свой аккаунт «Ящиком Пандоры» украинской мемологии. НВ собрало видео с самыми известными.

Украинские ток-шоу известны своими одиозными сценариями и высказываниями. Одно из них — Любимая, мы убиваем детей. Оно уже подарило нам «нормальное было настроение», но украинцы начали забывать о вечной классике – «за 40 гривен штаны, бл**ь».

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский тоже создал не один тренд в TikTok фразами из своих обращений и выступлений. Но по душе гражданам особенно пришлось видео, где Зеленский делает заказ на МакДрайве, а работник предлагает ему к эспрессо «пиріжечок».

Геннадий Минаев – бывший городской голова Сум – стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении. Логично, что этот звук также попал в «Ящик Пандоры».

Следующий звук – молодая легенда YouTube. «Да не очкуй, я за кетчупом» получила популярность и в TikTok.

Бабушка, которая комментирует танец мужчины словами «боже, какое конченое» — это уже бренд. Украинские дизайнеры делают одежду с фразой женщины, звук пережил несколько волн популярности TikTok и распространился среди медийных персон Украины.

На странице украинской мемологии обязательно должно быть место для новой звезды приложения — деда Толи. Его внук, являющийся идейником и оператором «проекта» дал интервью о семейном творчестве, неожиданной популярности и помощи ВСУ. Больше дедушка известен за кавером на победную песню группы Kalush Orchestra — Stefania, но в этот профиль попало видео, где он принимает подарок от внука словами «на**я он мне?»

Напомним, что в тренде TikTok под названием "Моя культура" украинцы делятся нарезками видео с мемными выражениями политиков за годы независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.



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