«Украина в надежных лапах». Во Львове встретились Патрон из ГСЧС и кот Левчик из городского совета 11 июня, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Видно, что реакция на встречу у животных разная (Фото:Инстаграм Левчика)

Во Львове встретились кошачий мэр Левчик, проживающий в здании городского совета и принимающий делегации вместе с настоящим мэром Андреем Садовым, и пес-разминировщик черниговской ГСЧС Патрон. Об этом стало известно из соцсетей кота.

«Встречу с Патроном нельзя назвать любовью с первого взгляда, но, поделившись вкусняшками, мы нашли общий язык; и будем вместе работать ради победы!» — говорится в посте.

Видео дня

В посте опубликовали несколько фотографий животных вместе. На них действительно видно, что котик и пес не сразу нашли общий язык.

Фото: Инстаграм Левчика

Об этом решили пошутить и админы страницы Левчика, опубликовав забавное фото Патрона и Левчика с подписью "Когда встречаются друзья интроверт и экстраверт".

Напомним, что кот Левчик уже почти год покоряет TikTok. Четвероногий попал в мэрию случайно, но с тех пор занимает важную должность — кошачий мэр Львова. Приключения хвостатого набирают сотни тысяч просмотров, а НВ собрало самые милые видео.

У Патрона, недавно получившего на Каннском кинофестивале премию Palm Dog Award, тоже есть собственный профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделало подборку записей из повседневной жизни Патрона.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.