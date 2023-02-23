«Ликвидируем каждого предателя». ГУР взломало российское радио, заставив крымчан слушать обращение Буданова — видео

23 февраля, 14:53
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Кирилл Буданов призвал крымчан готовиться к освобождению полуострова (Фото:Скриншот видео war666beast/YouTube)

Кирилл Буданов призвал крымчан готовиться к освобождению полуострова (Фото:Скриншот видео war666beast/YouTube)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины взломало несколько российских радиостанций, вещающих во временно оккупированном РФ Крыму.

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Соответствующее видео местных жителей было обнародовано в четверг, 23 февраля, в соцсетях.

Получив доступ к эфиру кремлевских пропагандистов, украинские киберспециалисты заставили жителей Крыма слушать начальника ГУР Кирилла Буданова.

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«Граждане Украины, к вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная республика Крым и весь Юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, предавшего Украину, где бы они не скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам: Время действовать пришло. Ждите, мы идем. Слава Украине», — заявил он в своем обращении, приуроченному к российскому «дню защитника отечества».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Радио ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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