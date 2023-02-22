Утро для россиян началось с предупреждения о «ракетном ударе» ВСУ — видео

22 февраля, 09:59
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Тревога звучала на частотах Авторадио, Камеди и Юмор ФМ (Фото:Скриншот t.me/nvua_official)

Тревога звучала на частотах Авторадио, Камеди и Юмор ФМ (Фото:Скриншот t.me/nvua_official)

Из-за взлома сразу нескольких радиостанций утро 22 февраля для жителей целого ряда российских городов началось с воздушной тревоги.

Об этом свидетельствуют видео, обнародованные местными жителями в соцсетях.

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Как сообщается, предупреждение о якобы ракетном ударе ВСУ звучало на частотах Авторадио, Камеди и Юмор ФМ в Подмосковье, Казани, Уфе, Белгороде и других городах.

Видео дня

«Внимание, объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытия! Внимание, внимание — угроза ракетного удара!», — предупредил женский голос россиян, все еще берущих «за три дня» Киев.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Радио Ракетные удары Война России против Украины Воздушная тревога

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