Утро для россиян началось с предупреждения о «ракетном ударе» ВСУ — видео 22 февраля, 09:59 Тревога звучала на частотах Авторадио, Камеди и Юмор ФМ (Фото:Скриншот t.me/nvua_official)

Из-за взлома сразу нескольких радиостанций утро 22 февраля для жителей целого ряда российских городов началось с воздушной тревоги.

Об этом свидетельствуют видео, обнародованные местными жителями в соцсетях.

Как сообщается, предупреждение о якобы ракетном ударе ВСУ звучало на частотах Авторадио, Камеди и Юмор ФМ в Подмосковье, Казани, Уфе, Белгороде и других городах.

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«Внимание, объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытия! Внимание, внимание — угроза ракетного удара!», — предупредил женский голос россиян, все еще берущих «за три дня» Киев.