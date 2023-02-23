«Их количество растет». Буданов рассказал об агентах украинской разведки в окружении Путина 23 февраля, 11:21 По словам Буданова, в окружении Путина есть агенты украинской разведк (Фото:Kremlin via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ближайшее окружение кремлевского диктатора Владимира Путина сотрудничает с украинской стороной.

В интервью Украинской правде он сказал, что люди, которые идут на сотрудничество, думают о своем существовании в будущем.

При этом Буданов не назвал ни фамилий, ни количества таких агентов в окружении Путина.

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«Поскольку ситуация в Российской Федерации на самом деле ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче», — сообщил глава украинской разведки.

На вопрос, если ли гарантии того, что агенты не обманывают украинскую сторону, Буданов ответил: «Ну, это же очень легко проверяется. Мы верим не словам, а только фактам».