«За родину!». Безоружный российский генерал Лапин штурмовал пустую улицу под Грайвороном — видео 24 мая, 10:06 Окружавшие Лапина солдаты не могли понять, что вообще происходит (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

После позора с проникновением на территорию Белгородской области проукраинских отрядов российских добровольцев и связанного с этим медийного эффекта ВС РФ решили нанести «ответный удар».

Для этого они послали разбираться с проблемой целого генерал-полковника Александра Лапина.

Проблема для кремлевских пропагандистов заключалась только в том, что, когда он прибыл к КПП Грайворон, захваченного диверсантами еще вначале их рейда, никакого противника там уже не оказалось.

Видео дня

Впрочем, Лапина это ничуть не смутило, и он «бесстрашно» пошел без какого-либо оружия штурмовать пустую улицу, требуя от подчиненных идти в какую-то атаку.

«За родину!», — орал российский генерал, пока окружавшие его солдаты пытались понять, что вообще происходит.

Стоит ли говорить, что в итоге Лапин всех «одолел», а если и не всех, то победу над здравым смыслом он точно одержал.