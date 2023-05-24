Генерал-полковник против 13 единиц техники. ISW удивила «непропорциональная» реакция инфопространства и военных РФ на трансграничный рейд 24 мая, 08:51 Район поселка Гора-Подол примерно в 6 км к северо-западу от приграничного российского села Козинка, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Российские «военкоры» подняли непропорциональную шумиху, а военные РФ привлекли несоизмеримые усилия, включая задействование генерал-полковника Александра Лапина, чтобы отреагировать на очень небольшой и локальный партизанский рейд в Белгородскую область.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 23 мая.

Аналитики ISW продолжают следить за последствиями рейда Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) в Белгородскую область РФ . Российские власти заявили о якобы завершении «контртеррористической» операции в регионе и якобы разгроме групп РДК и ЛСР. Согласно утверждениям Минобороны РФ, подразделения пограничной службы Западного военного округа (ЗВО) выдворили всех «диверсантов» из Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также объявил о завершении «антитеррористической» операции, однако призвал мирных жителей, которые успели эвакуироваться, подождать с возвращением в приграничные населенные пункты. Российские власти также объявили, что 22 мая были эвакуированы 100 гражданских лиц из девяти приграничных населенных пунктов Белгородской области — после того, как Гладков сначала отрицал проведение официальной эвакуации. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совета безопасности России для обсуждения рейда, а вместо этого обсудит ситуацию во время запланированного заседания Совета безопасности 26 мая — вероятно, чтобы к тому времени декларировать уверенность в урегулировании ситуации Россией, отмечают в ISW.



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Комментируя эти заявления российских властей, эксперты Института констатируют, что войска РФ, вероятно, действительно оттеснили силы РДК и ЛСР как минимум до приграничного населенного пункта Козинка и, возможно, за пределы российской территории. Козинка расположена примерно в 76 км к юго-востоку от украинского города Сумы. Отдельные кадры, подтвержденные геолокационно и распространенные российскими государственными СМИ, показывают поврежденные и уничтоженные транспортные средства на КПП в поселке Козинка. Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР закрепились в церкви в Козинке, однако предварительные данные свидетельствуют о том, что россияне могли вытеснить проукраинские силы оттуда уже к вечеру 23 мая. Другие кадры, подтвержденные геолокационно и опубликованные госСМИ, фиксируют последствия обстрела поселка Гора-Подол (примерно в 6 км к северо-западу от Козинки) и российскую пехоту, которая патрулирует территорию между Грайвороном (примерно 7 км к северо-западу от Козинки) и Горой-Подолом — это свидетельствует о том, что представители РДК и ЛСР «больше не занимают или не занимали позиций» в населенном пункте, подчеркивают в ISW. В легионе Свобода России тем временем заявили, что личный состав ЛСР и РДК продолжал действовать в Белгородской области 23 мая.

Российские источники утверждали об аналогичных рейдах на границе Харьковской и Белгородской областей 23 мая, однако ISW не нашел достоверных подтверждений, что эти рейды состоялись.

Реакция российского информационного пространства в значительной степени сосредоточилась на дискуссиях о целях рейдов и российском ответе на них. Некоторые российские «военкоры» акцентировали внимание на информации об ударе беспилотника по зданию Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в Белгороде и предположили, что целью рейда была атака ФСБ и МВД. Российские источники также распространили фотографию генерал-полковника Александра Лапина, который позирует рядом с захваченной машиной, и заявили, что Лапин руководил «антитеррористической операцией» вместе с подразделениями 3-й мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ армии РФ). Многие российские источники восхваляли Лапина за организацию российских сил для проведения «слаженных» антитеррористических операций после того, как российская пограничная служба не смогла отразить рейды. В то же время некоторые российские паблики при этом критиковали решение сделать Лапина командующим и напоминали о его предыдущих военных неудачах в Украине, таких как катастрофическая переправа через реку Северский Донец в районе Белогоровки (Луганская область) в мае 2022 года.

ISW напоминает, что недавнее возвращение Александра Лапина к командованию российскими войсками на востоке Украины было особенно примечательным после того, какой острой критике он подвергся после изнурительных для РФ операций по захвату Северодонецка и Лисичанска. Сейчас же откровенные попытки российских «военкоров» восхвалять Лапина за командование «обороной» против совсем небольшого и ограниченного вторжения через границу РФ свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые части провоенного сообщества РФ поддерживают тенденцию Владимира Путина ротировать [и возвращать] старых и опальных командиров.

В целом реакция российского инфорпространства и военные действия в ответ на рейд в Белгородскую область выглядят очень непропорциональными относительно очень небольшой и локальной инициативы, подчеркивают в ISW. «Российские войска не должны были бы нуждаться в значительном подкреплении или участии генерал-полковника, чтобы отразить рейд, осуществленный, как сообщается, с участием лишь 13 единиц бронетехники», — констатируют в ISW.

Впервые с декабря 2022 года Генштаб ВСУ не сообщил о боях в Бахмуте: упоминания об этом не было в вечерней сводке от 18:00 по итогам 22 мая. По мнению аналитиков ISW, это может свидетельствовать о том, что силы ЧВК Вагнера продвинулись дальше в пределах города. В целом украинские официальные лица заявили, что темпы боевых действий на Бахмутском направлении несколько снизились на фоне продолжения ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута. В Генштабе ВСУ также сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Хромового (поселок непосредственно к западу от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр повторила, что украинские силы еще удерживают позиции в укрепрайоне возле памятника МиГ-17 в западном Бахмуте. Однако один из российских «военкоров» распространил видеоматериал, на котором якобы видны силы ЧВК Вагнера у памятника МиГ-17, и заявил, что в этом районе якобы нет украинских сил. Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы продвинулись на 200−400 метров вдоль флангов Бахмута и до сих пор контролируют ряд зданий и укреплений в юго-западном Бахмуте. Еще один из российских «военкоров» признал, что украинские силы продвинулись вблизи Ягодного (1 км к северо-западу от Бахмута), а войска РФ безуспешно атаковали вблизи Григорьевки (8 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута). Тогда как другой военный «блогер» опроверг сообщения о том, что украинские силы достигли успехов во время контратак на северо-запад и юго-запад от Бахмута, и предположил, что наступление России из Бахмута в сторону Ивановского или Богдановки остается маловероятным.