Кремль повысил опального генерала Лапина. Гиркин назвал это «хамством»
Александра Лапина обвиняли в провалах РФ в Харьковской и Донецкой областях (Фото:wikipedia.org)
Опальный российский генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.
Об этом во вторник, 10 января, сообщила кремлевская пропаганда.
Ранее Лапин оказался в центре скандала из-за обвинений со стороны чеченского диктатора Рамзана Кадырова, главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и террориста Игоря Гиркина.
Недовольство руководителем центрального военного округа РФ было вызвано провалом российских войск на Харьковском и Донецком направлениях.
В частности, его публично обвиняли в потере стратегически важного Лимана.
Об отставке Лапина с этой должности было объявлено 20 октября.
Несмотря на всю критику в адрес опального генерала, Кремль его в итоге повысить.
Гиркин назвал такое решение «недоразумением» и «хамством» со стороны минобороны РФ.
«Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и „перегруппировавшись“ из Харьковской области», — пожаловался военный преступник.