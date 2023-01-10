Кремль повысил опального генерала Лапина. Гиркин назвал это «хамством» 10 января, 12:59 Александра Лапина обвиняли в провалах РФ в Харьковской и Донецкой областях (Фото:wikipedia.org)

Опальный российский генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Об этом во вторник, 10 января, сообщила кремлевская пропаганда.

Ранее Лапин оказался в центре скандала из-за обвинений со стороны чеченского диктатора Рамзана Кадырова, главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и террориста Игоря Гиркина.

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Недовольство руководителем центрального военного округа РФ было вызвано провалом российских войск на Харьковском и Донецком направлениях.

В частности, его публично обвиняли в потере стратегически важного Лимана.

Об отставке Лапина с этой должности было объявлено 20 октября.

Несмотря на всю критику в адрес опального генерала, Кремль его в итоге повысить.

Гиркин назвал такое решение «недоразумением» и «хамством» со стороны минобороны РФ.

«Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и „перегруппировавшись“ из Харьковской области», — пожаловался военный преступник.