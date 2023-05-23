Данилов допустил, что события в Белгородской области могут повториться в других регионах РФ 23 мая, 21:59 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что рейды РДК и легиона Свобода России могут повториться в Брянской, Курской, Воронежской и других областях России.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать подобных событий в других областях России, Данилов сказал до победы Украины «это будут постоянные процессы».

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«Брянская, Курская, Воронежская область, другие территории не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, категорически против того режима, сложившегося последние 23 года на территории России, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты», — сказал Данилов.

Накануне легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.