Спичрайтеры подставили Медведева с фейковой цитатой Айн Рэнд в его пропагандистской статье 4 июля, 12:35 Спичрайтеры Медведева бесстыже схалтурили, использовав цитату, найденную на задворках рунета (Фото:Yekaterina Shtukina/REUTERS)

Замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев, более известный как «кремлевский алкоголик», опозорился со своей «программной» статьей для одного из пропагандистских ресурсов, использовав в ней фейковую цитату из соцсетй.

В опубликованном от его имени бреде о некоем «цивилизационном тектоническом разломе», шла речь о противостоянии России и стран Запада.

При этом о качестве данной статьи можно судить уже по первым ее строчкам, поскольку текст начинается с выдуманной цитаты, которая была приписана известной американской писательнице Айн Рэнд.

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«Когда кажется, что весь мир против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него», — говорилось в ней.

Фото: Скриншот с rg.ru

На самом же деле Рэнд к авторству данной цитаты никакого отношения не имеет, и обычно ее приписывают американскому предпринимателю Генри Форду, хотя и тут никаких подтверждений тому, что он когда-то это говорил или писал, на самом деле нет.

Таким образом, спичрайтеры Медведева просто схалтурили, вероятно, надеясь, что его пропитый мозг не заметит никакого подвоха.

В свою очередь пользователи соцсетей обратили внимание, что в российском сегменте интернета это высказывание, как правило, встречается вместе с другими мотивационными афоризмами, и очень часто перед изречением «Форда» следует цитата «Рэнд».

Фото: ilya_shepelin/Twitter

«Вероятно, авторы статейки Медведева решили поискать какой-то мощный афоризм на свалках интернета, чтоб придать бессмыслице бывшего президента авторитетности. Фразу нашли — то что надо! Но прочитали имя не под ней, а над ней. И так приписали ее Айн Ренд», — прокомментировал позорный конфуз Медведева российский журналист Илья Шепелин.

В свете всего этого не исключено, что в будущих статьях Медведева начнут появляться цитаты и «Джейсона Стейтема» из так называемых «пацанских пабликов».