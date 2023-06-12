Уже с утра нажрался. Кремлевский алкоголик Медведев в «день россии» отличился позорной фотожабой с флагом РФ в Киеве

12 июня, 12:34
Поделиться:
Больше Медведеву похвастаться, видимо, нечем (Фото:nashaniva.com)

Больше Медведеву похвастаться, видимо, нечем (Фото:nashaniva.com)

Похоже, что кремлевский придворный шут Дмитрий Медведев начал отмечать так называемый «день россии» уже с самого утра.

Читайте также:
«Так будет с каждым населенным пунктом». ВСУ освобождают первые села в рамках контрнаступления, атаки продолжаются на трех участках фронта — онлайн

В понедельник, 12 июня, на фоне уверенного продвижения ВСУ на сразу нескольких участках фронта он решил поделиться в соцсетях своими влажными мечтами о Киеве.

Согласно грандиозным планам российского политического лилипута, в случае захвата украинской столицы РФ сразу же должна переименовать Майдан Независимости на «площадь россии».

Видео дня

Читайте также:
С последним «днем россии». Украинцы «поздравляют» граждан РФ с их национальным праздником

Однако, поскольку на сегодняшний день, кроме захвата руин Бахмута, ее войскам похвастаться особо нечем, Медведеву не осталось ничего другого, как просто опубликовать убогую фотожабу, на которой флаг Украины в центре Киева был заменен на российский триколор.

t.me/medvedev_telegram
Фото: t.me/medvedev_telegram
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Майдан Независимости Дмитрий Медведев Российская пропаганда Фотожабы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X