Уже с утра нажрался. Кремлевский алкоголик Медведев в «день россии» отличился позорной фотожабой с флагом РФ в Киеве 12 июня, 12:34 Больше Медведеву похвастаться, видимо, нечем (Фото:nashaniva.com)

Похоже, что кремлевский придворный шут Дмитрий Медведев начал отмечать так называемый «день россии» уже с самого утра.

В понедельник, 12 июня, на фоне уверенного продвижения ВСУ на сразу нескольких участках фронта он решил поделиться в соцсетях своими влажными мечтами о Киеве.

Согласно грандиозным планам российского политического лилипута, в случае захвата украинской столицы РФ сразу же должна переименовать Майдан Независимости на «площадь россии».

Видео дня

Однако, поскольку на сегодняшний день, кроме захвата руин Бахмута, ее войскам похвастаться особо нечем, Медведеву не осталось ничего другого, как просто опубликовать убогую фотожабу, на которой флаг Украины в центре Киева был заменен на российский триколор.

Фото: t.me/medvedev_telegram