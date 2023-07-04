Зачем Медведев снова грозит Западу апокалипсисом и ядерным бредом и о чем свидетельствует речь Шойгу — ISW 4 июля, 09:07 Дмитрий Медведев в Туле, июнь 2023 года (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Новое «апокалиптическое» эссе экс-президента РФ Дмитрия Медведева призвано запугать страны Запада перед саммитом НАТО, однако не является существенным изменением в российской ядерной или военной риторики.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и достигли незначительных продвижений в течение 2 июля. В Минобороны России признали, что ВСУ вели контрнаступательные действия на Лиманском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области. Маляр заявила, что украинские силы отвоевали 9 кв. км территории на востоке Украины, а геолоцированные кадры показывают, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Бахмута. По словам Маляр, в течение прошлой недели ВСУ также освободили 28,4 кв. км на юге Украины, а в целом за время наступления на юге Украины — 158,4 кв. км. Один из российских «военкоров» утверждал, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Орехова на западе Запорожской области.

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Российские «военкоры» воспользовались недавней активностью ВСУ на восточном (левом) берегу Херсонской области, чтобы призвать ряд российских губернаторов предоставить оккупационным войскам конфискованные у браконьеров катера, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских сил через Днепр. Несколько других «военкоров», в частности бывший офицер ФСБ и российский военный преступник Игорь Гиркин, утверждали, что российским войскам в Херсонской области не хватает небольших лодок, чтобы удержать украинские войска как можно дальше от дельты Днепра. Общая тревожная реакция «военкоров» на недавнюю активность ВСУ на левом берегу Днепра свидетельствует о том, что они опасаются возможности Украины пересечь реку и считают, что нынешнее командование российской группировки войск Днепр недостаточно подготовило свои войска к такой потенциальной возможности.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя мятеж вагнеровцев и текущий ход войны в Украине, использовал шаблонную риторику. Аналитики ISW отметили, что Шойгу не назвал напрямую ни ЧВК Вагнера, ни Евгения Пригожина, упомянув лишь о «провокации» и утверждая, что к провалу мятежа якобы привела преданность российских военных. Он также заявил, что ВСУ якобы потеряли 2500 единиц военной техники с 4 июня — вероятно, пытаясь подорвать западную поддержку украинского контрнаступления. В речи Шойгу не было никаких новых аргументов и она, вероятно, была лишь продолжением попыток Москвы убедить в сохранении внутренней стабильности в РФ после мятежа Пригожина и доказать, что российские военные способны обороняться от украинского контрнаступления.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал эссе, в котором усилил «подстрекательную» риторику России в отношении Украины и Запада — вероятно, с целью подорвать поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО. Как пишут эксперты ISW, эссе Медведева от 3 июля в Российской газете «окрашивает его обычную алармистскую риторику новыми красками». Он в очередной раз пытался представить войну в Украине как часть более широкого экзистенциального конфликта РФ против Запада, повторил немало самых радикальных довоенных требований Путина, и намекнул, что Россия якобы готова участвовать в этом более широком конфликте «десятилетиями», если ее требования не будут выполнены. Медведев утверждал, что «Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен», если Запад не согласится вести переговоры о новом мировом порядке с Россией. Он также абсурдно утверждал, что ядерное «табу» уже нарушено (вероятно, имея в виду использование США атомного оружия в 1945 году) и ложно намекал, что ядерная война якобы неотвратима. Медведев также пытался убедить, что Россия до сих пор сохраняет связи со своими партнерами за пределами Запада, несмотря на западные санкции, и что страны, не связанные с Западом, активно выступают против таких санкций.

Новое эссе Медведева согласуется с предыдущими попытками его самого и других высокопоставленных чиновников Кремля запугать западные государства, организации и СМИ перед серьезными международными дискуссиями о военной, политической и экономической поддержке Украины и ее усилиях в освобождении территорий, оккупированных Россией [саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11−12 июля]. Однако эссе Медведева представляет собой лишь повторную формулировку уже существующих российских нарративов и не является переломным моментом в российской политической, военной или ядерной риторике, отмечают аналитики ISW.



Кремль продолжает использовать инструменты «цифрового авторитаризма» для внутренней слежки за населением России. 3 июня The New York Times (NYT) сообщила, что Кремль предоставил российским правоохранительным органам, в частности Федеральной службе безопасности (ФСБ), больше инструментов для мониторинга местонахождения телефонов, взлома личных учетных записей и отслеживания активности в зашифрованных программах, таких как Telegram, WhatsApp и Signal. Согласно внутренним российским документам, с которыми ознакомилась NYT, российское правительство намерено расширить свои инструменты технологий слежки, поддерживая переход российских технологических фирм к продуцированию таких инструментов для российских спецслужб. Однако, напоминают в ISW, российские технологические фирмы могут испытывать недостаток квалифицированных работников, учитывая, что многие из них уехали из России после начала войны в феврале 2022 года. Ранее ISW сообщал об использовании Кремлем автоматизированных технологий для цензуры российского информационного пространства, а также о торговле средствами слежки [с другими странами] в обмен на оружие для использования в Украине.