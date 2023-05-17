Бойцы ВСУ подружились с очень отзывчивым подростком, и сделали ему неожиданный подарок — видео 17 мая, 14:37 Эмоции подростка словами не передать (Фото:Коллаж NV)

Несмотря на все ужасы войны, украинские военные не забывают о человечности, и продолжают совершать очень вдохновляющие поступки.

Днями в TikTok было обнародовано видео, рассказывающее историю знакомства бойцов ВСУ с подростком, которого они решили отблагодарить за отзывчивость, сделав ему приятный сюрприз.

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По словам военных, в одном из населенных пунктов к ним «привязался юный орленок», который разрешил им покататься на своем велосипеде.

«Он ездил на старом поломанном велосипеде», — констатировали украинские защитники, и решили это исправить, отметив, что парень заслуживал классний подарок.

Таким образом подросток получил от них новый маунтинбайк, и пару спортивной обуви взамен его изношенных туфель.

Его эмоции от такого жеста со стороны украинских защитников словами не передать, поэтому, вот вам видео.