Красота посреди кошмара. В соцсетях показали цветущие руины Бахмута и Марьинки — видео 28 апреля, 13:00 Яркие цветы резко контрастируют с окружающими их руинами (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

К концу апреля весна, наконец, окончательно вступила в свои права, усеивая разоренную оккупантами украинскую землю яркими цветами.

В свою очередь военнослужащие Сил обороны, несмотря на все тяготы боевых действий, не упускают возможности отвлечься от окружающего их кошмара, чтобы насладиться безмятежным покоем вновь ожившей природы.

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Соответствующие видео украинские бойцы публикуют у себя в соцсетях.

В частности, один из них поделился символическими кадрами из Бахмута, где продолжаются кровопролитные бои с пытающимися захватить город российскими оккупантами.

Тем не менее, в редкие минуты покоя он нашел для себя вдохновение в маках и пионах, расцветших посреди этого «ада».

В свою очередь журналист Денис Казанский обнародовал видео из Марьинки, которая на сегодняшний день также является одной из самых горячих точек фронта.

Там, среди руин, расцвели красные тюльпаны, резко контрастирующие с видами уже практически полностью уничтоженного россиянами города, напоминая о том, что, какой бы суровой не была «зима», за ней обязательно последует возрождение.