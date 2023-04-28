Красота посреди кошмара. В соцсетях показали цветущие руины Бахмута и Марьинки — видео

28 апреля, 13:00
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Яркие цветы резко контрастируют с окружающими их руинами (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Яркие цветы резко контрастируют с окружающими их руинами (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

К концу апреля весна, наконец, окончательно вступила в свои права, усеивая разоренную оккупантами украинскую землю яркими цветами.

В свою очередь военнослужащие Сил обороны, несмотря на все тяготы боевых действий, не упускают возможности отвлечься от окружающего их кошмара, чтобы насладиться безмятежным покоем вновь ожившей природы.

Видео дня

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Соответствующие видео украинские бойцы публикуют у себя в соцсетях.

В частности, один из них поделился символическими кадрами из Бахмута, где продолжаются кровопролитные бои с пытающимися захватить город российскими оккупантами.

Тем не менее, в редкие минуты покоя он нашел для себя вдохновение в маках и пионах, расцветших посреди этого «ада».

https://twitter.com/tweetsNV/status/1651901033893822466
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В свою очередь журналист Денис Казанский обнародовал видео из Марьинки, которая на сегодняшний день также является одной из самых горячих точек фронта.

Там, среди руин, расцвели красные тюльпаны, резко контрастирующие с видами уже практически полностью уничтоженного россиянами города, напоминая о том, что, какой бы суровой не была «зима», за ней обязательно последует возрождение.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1651488990103478273
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Марьинка Природа Российские военные Весна Цветы Бахмут Война России против Украины

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