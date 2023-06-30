Троих одним ударом. Протестующие во Франции повалили металлический столб прямо на своих товарищей — видео 30 июня, 15:35 Участники беспорядков не успели увернуться от падающего столба (Фото:Скриншот видео Bede_Zsolti/Twitter)

Вандализм бунтующей молодежи во Франции едва не привел к трагическим последствиям, достойным Премии Дарвина.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько участников массовых беспорядков, начавшихся после гибели от рук полицейских 17-летнего юноши, срезают металлический столб с городскими камерами наблюдения, в результате чего тот падает прямо на их товарищей.

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При этом бунтари каким-то странным образом умудрились оказаться на одной линии, из-за чего под удар попали сразу три человека.

К счастью, никто из них не погиб, однако один из молодых людей получил довольно серьезные травмы.

🇫🇷🔥 A tegnap esti Darwin-díjas... pic.twitter.com/DRAcgg4n5z — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) June 30, 2023

Тем временем некоторые французские родители ездят в такие «горячие точки» в поисках своих, чтобы забрать их домой, как это сделал мужчина, который, найдя своего сына, увез его прямо в багажнике автомобиля.