Отец участника беспорядков во Франции силой забрал сына с улицы и увез его в багажнике машины — видео 30 июня, 12:35 Мужчина также дал сыну несколько оплеух под задорный смех других протестующих (Фото:Скриншот видео richimedhurst/Twitter)

Порой, забота любящих родителей о своих детях бывает настолько сильной, что буквально не знает никаких преград.

Примером такой опеки стало появившееся в соцсетях видео из Франции, где отец одного из участника массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейскими 17-летнего юноши, приехал за своим несовершеннолетним сыном прямо в самую гущу событий.

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На опубликованных кадрах видно, как мужчина ведет подростка к машине, раздавая ему по дороге звонкие оплеухи, после чего сажает в багажник и увозит под задорный смех наблюдавших за этим очевидцев.

И хотя протесты французской молодежи, сопровождающиеся поджогами и мародерством, продолжаются, по крайней мере родителям этого бунтаря теперь будет спокойней.