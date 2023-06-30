Отец участника беспорядков во Франции силой забрал сына с улицы и увез его в багажнике машины — видео

30 июня, 12:35
Поделиться:
Мужчина также дал сыну несколько оплеух под задорный смех других протестующих (Фото:Скриншот видео richimedhurst/Twitter)

Мужчина также дал сыну несколько оплеух под задорный смех других протестующих (Фото:Скриншот видео richimedhurst/Twitter)

Порой, забота любящих родителей о своих детях бывает настолько сильной, что буквально не знает никаких преград.

Читайте также:
Татьяна Цыба
Татьяна Цыба
Плохое поведение? Как понять, что ребенку нужна психологическая помощь

Примером такой опеки стало появившееся в соцсетях видео из Франции, где отец одного из участника массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейскими 17-летнего юноши, приехал за своим несовершеннолетним сыном прямо в самую гущу событий.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно, как мужчина ведет подростка к машине, раздавая ему по дороге звонкие оплеухи, после чего сажает в багажник и увозит под задорный смех наблюдавших за этим очевидцев.

https://twitter.com/richimedhurst/status/1674635350264643585

И хотя протесты французской молодежи, сопровождающиеся поджогами и мародерством, продолжаются, по крайней мере родителям этого бунтаря теперь будет спокойней.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Франция Беспорядки Родители Подростки Протесты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X