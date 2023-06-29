Францию охватили масштабные протесты после того, как полицейский застрелил 17-летнего парня. За ночь задержали 150 человек — фото, видео 29 июня, 10:39 По всей Франции начались протесты после гибели 17-летнего подростка (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Во Франции вторую ночь подряд продолжались масштабные протесты после того, как полиция застрелила 17-летнего юношу, который за рулем автомобиля якобы нарушил правила дорожного движения. Правоохранители задержали 150 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

В Париже и в окрестностях города в среду вечером, 28 июня, развернули около 2000 полицейских. Протестующие запустили фейерверки в правоохранителей и подожгли автомобили в Нантере.

Видео дня

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

«Ночь невыносимого насилия против символов Республики: поджоги или атаки на мэрии, школы и полицейские участки. 150 арестов. Поддержка полиции, жандармам и пожарным, которые мужественно противостоят этому. Позор тем, кто не призывал к спокойствию», — написал в Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Также полиция столкнулась с беспорядками в городах Лилль, Тулуза, Амьен, Дижон и в муниципалитете департаменте Эссон. Там поджигали автомобили и пустой автобус. В Париже для разгона протестующих полицейские применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих. В правоохранителей начали бросать бутылки.

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал людей успокоиться.

«У нас погиб подросток, это необъяснимо и непростительно. Ничто не оправдывает смерть молодого человека», — сказал он журналистам, что, как пишет издание, было «чрезвычайно откровенными» в стране, где высокопоставленные политики часто сдержанно критикуют полицию, учитывая беспокойство избирателей относительно безопасности.

Утром 27 июня 17-летний юноша по имени Наэль, предварительно, алжирец по происхождению был за рулем автомобиля, когда его остановили, по данным прокуратуры, за нарушение правил дорожного движения.

Сначала полиция сообщила, что один из офицеров выстрелил в него, потому что парень якобы ехал на него. Однако эту версию быстро опровергли благодаря видео, которое начали распространять в соцсетях. Сейчас полицейский под следствием, а омбудсмен Франции по правам человека начал расследование.