Протесты во Франции: Макрон созвал заседание после ночи самых масштабных беспорядков, арестованы 667 человек 30 июня, 10:39 Протесты во Франции (Фото:REUTERS/Паскаль Россиньоль)

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 30 июня, созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства после ночи масштабных беспорядков, которые продолжаются уже третьи сутки из-за убийства подростка полицией, сообщает Reuters.

Макрон планирует встретиться со своим кабинетом в 13:00 по местному времени в Париже из-за чего, вероятно, будет отсутствовать на саммите Европейского Союза в Брюсселе, сообщили в его офисе.

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Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин сообщил в Twitter об аресте по меньшей мере 667 человек по всей стране в течение ночи.

Дарманин направил 40 000 офицеров для подавления беспорядков, которые продолжаются уже третий день.

Объявление чрезвычайного положения в стране пока что исключается.

В течение прошлой ночи в нескольких городах произошли столкновения протестующих с полицией, были подожжены магазины и банки. Также было подожжено и уничтожено 12 автобусов в течение ночи в депо в Обервилье, на севере Парижа, на западной окраине города протестующие поджигали машины, забаррикадировали улицы и бросали снаряды в полицию.

На юге страны полиция применила гранаты со слезоточивым газом, из-за столкновений молодежи с полицией популярный туристический район Марселя Старый Порт был эвакуирован.

Масштабные протесты вспыхнули 27 июня после того, как полиция застрелила 17-летнего парня, который за рулем автомобиля якобы нарушил правила дорожного движения.